Menezes denuncia medições para alta velocidade em Gaia "sem consulta ao futuro executivo"

O candidato autárquico do PSD/CDS-PP/IL a Gaia, Luís Filipe Menezes, denunciou esta sexta-feira "medições e levantamentos topográficos" para a linha de alta velocidade sem consulta ao futuro executivo, considerando-o um desrespeito e falta de bom senso. "No âmbito do desenvolvimento do projeto do TGV, e em total desrespeito pela lógica democrática e pelo bom senso, foram reiniciadas medições e levantamentos topográficos em várias freguesias do concelho de Gaia tudo isto sem qualquer consulta ao futuro executivo da câmara municipal, o que seria impossível antes das eleições de 12 de outubro", denuncia Luís Filipe Menezes numa declaração enviada à Lusa. Para o candidato da coligação Gaia Sempre na Frente (PSD/CDS-PP/IL), "este tipo de atuação é inaceitável, sobretudo em pleno período pré-eleitoral", cujo "único resultado é alarmar cidadãos que merecem respeito, ignorando os órgãos políticos legitimamente eleitos e o princípio básico da representação democrática".

"Por isso, exigimos desde já às autoridades políticas nacionais que ordenem a imediata suspensão destes atos abusivos e irresponsáveis", declara Luís Filipe Menezes, que foi presidente da Câmara de Gaia entre 1997 e 2013. O novamente candidato à presidência da Câmara assegura que "nenhuma intervenção avançará no terreno sem negociações abertas, transparentes e frontais com a futura câmara municipal, a assembleia municipal, as juntas de freguesia envolvidas e os representantes das populações afetadas". Tal debate, segundo o candidato, deverá abordar "a localização da futura estação do TGV em Gaia" e "o traçado urbano desde Espinho até à travessia do concelho", pois para Menezes "Gaia merece respeito e equilíbrio na forma como é integrada neste projeto nacional", em especial "a população residente nas freguesias de Vilar do Paraíso, Canelas, Perosinho, Serzedo e Grijó". "Além disso, exigimos a rápida eliminação dos constrangimentos administrativos que hoje limitam injustamente o desenvolvimento urbanístico do nosso concelho", criticando ainda "imposições autoritárias que travam o seu progresso". O candidato do PS à Câmara de Gaia, João Paulo Correia, disse à Lusa em 5 de agosto que o consórcio Avan Norte, que vai construir a linha de alta velocidade, quer fazer 135 demolições no município.