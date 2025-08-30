Pedro Duarte pede nova organização do território que pode passar pela regionalização

Na Universidade de Verão do PSD , Pedro Duarte deu o exemplo da cidade do Porto e da dificuldade que, por vezes, os autarcas enfrentam para adotar políticas adequadas a esse território.

“Deixo este apelo, eu acho que é muito importante que o país, designadamente depois das eleições autárquicas, quando olhar para a reforma do Estado a sério, pense também na componente territorial, na organização, no modelo de descentralização quer, no modelo de regionalização que, eventualmente, venha a querer ou não, para poder dar outras condições para os políticos darem resposta aos anseios das pessoas”, defendeu o candidato à câmara do Porto.

Pedro Duarte , ex-ministro de Luis Montenegro e candidato à câmara do Porto nas autárquicas de 12 de outubro , defende que o país deve voltar a pensar na reorganização do território, e até ponderar avançar para um modelo de regionalização.

“Como sabem, sou candidato a uma Câmara Municipal de uma cidade relevante desse ponto de vista, porque é a segunda maior cidade do país e é, em certo sentido, o contraponto à capital. E a dificuldade que existe, hoje em dia, de se poder ter políticas locais, políticas regionais, porque o modelo, o sistema que está organizado, impede-nos de concretizar, está, manifestamente, a desiludir as pessoas e está a afastar as pessoas dos seus decisores políticos”, avisa o antigo ministro do governo de Luis Montenegro.

A Inteligência Artificial foi o tema da aula de Pedro Duarte na Universidade de Verão do PSD, onde o candidato autárquico apontou que as mudanças neste campo têm implicações na vida política.

O ex-ministro diz que o mundo mudou radicalmente e que em termos políticos, onde no passado existia a esquerda e a direita, agora temos o populismo e no outro lado da balança deve estar a política de proximidade.

O candidato autárquico apela, por isso, a uma reorganização do território que acompanhe a evolução para ser possível dar respostas aos atuais problemas das pessoas.

“Nós temos de olhar para aquilo que é, hoje em dia, a nossa organização, a governança do país, se é ou não é a mais correta, para os tempos que estamos a viver, para este novo mundo que estamos a viver”, disse.