Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PSD

Pedro Duarte pede nova organização do território que pode passar pela regionalização

30 ago, 2025 - 11:29 • Manuela Pires

O candidato do PSD à câmara do Porto diz que a reforma do Estado que o Governo está a implementar deve passar pela reorganização do território e apela a uma reflexão sobre a regionalização.

A+ / A-

Pedro Duarte, ex-ministro de Luis Montenegro e candidato à câmara do Porto nas autárquicas de 12 de outubro, defende que o país deve voltar a pensar na reorganização do território, e até ponderar avançar para um modelo de regionalização.

“Deixo este apelo, eu acho que é muito importante que o país, designadamente depois das eleições autárquicas, quando olhar para a reforma do Estado a sério, pense também na componente territorial, na organização, no modelo de descentralização quer, no modelo de regionalização que, eventualmente, venha a querer ou não, para poder dar outras condições para os políticos darem resposta aos anseios das pessoas”, defendeu o candidato à câmara do Porto.

Na Universidade de Verão do PSD, Pedro Duarte deu o exemplo da cidade do Porto e da dificuldade que, por vezes, os autarcas enfrentam para adotar políticas adequadas a esse território.

Marcelo quer PSD moderado ao centro para afastar direita radical e fazer acordos de regime

Marcelo quer PSD moderado ao centro para afastar direita radical e fazer acordos de regime

O Presidente da República decidiu esta manhã estar(...)

“Como sabem, sou candidato a uma Câmara Municipal de uma cidade relevante desse ponto de vista, porque é a segunda maior cidade do país e é, em certo sentido, o contraponto à capital. E a dificuldade que existe, hoje em dia, de se poder ter políticas locais, políticas regionais, porque o modelo, o sistema que está organizado, impede-nos de concretizar, está, manifestamente, a desiludir as pessoas e está a afastar as pessoas dos seus decisores políticos”, avisa o antigo ministro do governo de Luis Montenegro.

A Inteligência Artificial foi o tema da aula de Pedro Duarte na Universidade de Verão do PSD, onde o candidato autárquico apontou que as mudanças neste campo têm implicações na vida política.

O ex-ministro diz que o mundo mudou radicalmente e que em termos políticos, onde no passado existia a esquerda e a direita, agora temos o populismo e no outro lado da balança deve estar a política de proximidade.

O candidato autárquico apela, por isso, a uma reorganização do território que acompanhe a evolução para ser possível dar respostas aos atuais problemas das pessoas.

“Nós temos de olhar para aquilo que é, hoje em dia, a nossa organização, a governança do país, se é ou não é a mais correta, para os tempos que estamos a viver, para este novo mundo que estamos a viver”, disse.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?