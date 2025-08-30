Pedro Duarte pede nova organização do território que pode passar pela regionalização

Na Universidade de Verão do PSD , Pedro Duarte deu o exemplo da cidade do Porto e da dificuldade que, por vezes, os autarcas enfrentam para adotar políticas adequadas a esse território.

“Deixo este apelo, eu acho que é muito importante que o país, designadamente depois das eleições autárquicas, quando olhar para a reforma do Estado a sério, pense também na componente territorial, na organização, no modelo de descentralização quer, no modelo de regionalização que, eventualmente, venha a querer ou não, para poder dar outras condições para os políticos darem resposta aos anseios das pessoas”, defendeu o candidato à câmara do Porto.

Pedro Duarte , ex-ministro de Luis Montenegro e candidato à câmara do Porto nas autárquicas de 12 de outubro , defende que o país deve voltar a pensar na reorganização do território, e até ponderar avançar para um modelo de regionalização.

“Como sabem, sou candidato a uma Câmara Municipal de uma cidade relevante desse ponto de vista, porque é a segunda maior cidade do país e é, em certo sentido, o contraponto à capital. E a dificuldade que existe, hoje em dia, de se poder ter políticas locais, políticas regionais, porque o modelo, o sistema que está organizado, impede-nos de concretizar, está, manifestamente, a desiludir as pessoas e está a afastar as pessoas dos seus decisores políticos”, avisa o antigo ministro do governo de Luis Montenegro.

A Inteligência Artificial foi o tema da aula de Pedro Duarte na Universidade de Verão do PSD, onde o candidato autárquico apontou que as mudanças neste campo têm implicações na vida política.

O ex-ministro diz que o mundo mudou radicalmente e que em termos políticos, onde no passado existia a esquerda e a direita, agora temos o populismo e no outro lado da balança deve estar a política de proximidade.

O candidato autárquico apela, por isso, a uma reorganização do território que acompanhe a evolução para ser possível dar respostas aos atuais problemas das pessoas.

“Nós temos de olhar para aquilo que é, hoje em dia, a nossa organização, a governança do país, se é ou não é a mais correta, para os tempos que estamos a viver, para este novo mundo que estamos a viver”, disse.

Pedro Duarte afasta a ideia de “para já” construir um túnel na VCI

Pedro Duarte garante que não há condições económicas para avançar com a construção de um túnel na VCI. Foi em resposta a um dos alunos da universidade de verão do PSD que sugeriu, esta manhã, ao candidato à câmara do Porto que aproveitasse uma das promessas do Chega e construísse um túnel para aliviar o trânsito naquela estrada.

“Aproveitando uma ideia do Chega se o Pedro Duarte conseguir fazer um túnel na cidade do porto para diminuir o trânsito na VCI eu ficava agradecido, e peço que estude essa ideia” pediu o aluno.

Na resposta o candidato do PSD diz que tem soluções para reduzir o trânsito na Via de Cintura Interna que passam por acabar com as portagens na CREP e colocar portagens para os pesados na VCI.

“Acabar com as portagens na CREP para desviar o trânsito e colocar portagens aos pesados na VCI, pelo menos a algumas horas” disse Pedro Duarte.

Quanto à ideia de contruir um túnel, Pedro Duarte diz que não há dinheiro para fazer uma obra dessa dimensão, mas que está a estudar outras opções, só que ainda é muito cedo para se comprometer com qualquer uma delas.

“Nós não temos condições económicas para de repente enterrar a VCI e fazermos um túnel em toda a cidade. A prazo não digo que não seja, e até não digo que não se construam outros túneis na cidade, que estou a estudar eventualmente desde a ponte da Arrábida até ao Norte Shopping, mas não estou em condições de me comprometer com isso, não está no programa nem estará essa parte” respondeu Pedro Duarte.

No entanto, o candidato do PSD à câmara do Porto quer ter uma intervenção naquela zona da cidade que permita melhorar a qualidade de vida aos portuenses e criar zonas verdes em alguns locais da VCI como na saída para as Antas ou na Prelada.

“Em determinadas zonas podemos criar uma espécie de umas tampas em cima da VCI em que podemos fazer jardins e espaços verdes e a VCI passa por baixo e os carros ficam enterrados” adiantou.

“Tu que és do Porto conheces algumas zonas onde isso é possível A zona do foco da prelada e depois mais á frente próximo da saída para as antas em que facilmente se faz isso” respondeu Pedro Duarte na Universidade de Verão do PSD que termina este domingo com o discurso de Luis Montenegro.