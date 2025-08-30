PS avisa para redução “artificial” de IRS em agosto e setembro e apela à “poupança” dos contribuintes

30 ago, 2025 - 08:00 • Susana Madureira Martins
Já deve ter sentido, no recibo de vencimento deste mês, um alívio no IRS, e no final do mês de setembro vai acontecer exatamente o mesmo. É o resultado das tabelas de retenção na fonte especiais, com taxas mais reduzidas, para devolver aos trabalhadores dependentes e pensionistas o imposto retido a mais no início do ano. Para o PS trata-se de um “truque” a um mês do período de campanha oficial das eleições autárquicas de outubro.
“Não se podem deixar enganar, a descida de impostos que lhes é apresentada com o aumento dos vencimentos e das pensões em agosto e setembro não é real, é mesmo artificial”, salienta o dirigente socialista António Mendonça Mendes.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Houve uma manipulação grosseira das tabelas de retenção da fonte, que os portugueses perceberam que, depois das eleições autárquicas, a situação das suas pensões e a situação dos seus salários se mantém praticamente inalterada para aquilo que era em julho”, alerta o vice-presidente da bancada parlamentar do PS.
Simulações
Casado com dois filhos com um salário bruto de 1.0(...)
A partir de outubro deste ano já estarão em vigor novas tabelas de retenção do IRS onde o efeito de mais dinheiro no bolso já não irá surgir. “E, pior, a generalidade dos contribuintes irá chegar a abril e perceber que vai ter de devolver o dinheiro que agora lhes estão a colocar nos bolsos, porque terá de pagar IRS”, avisa Mendonça Mendes.
Mendonça Mendes alerta os contribuintes: “Não se podem deixar enganar, porque este é um truque que visa as eleições do próximo dia 12 de outubro, depois das eleições autárquicas os seus rendimentos vão voltar àquilo que era antes desta manobra que o governo fez”.
Na última semana, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, esteve em Castelo de Vide, onde se manifestou convicto de que os portugueses continuarão a votar no PSD se "sentirem que têm mais dinheiro no bolso".
IRS
O PS refere-se ao facto de o Ministério das Finanç(...)
Para o PS, esta é a prova de que a mexida no IRS se trata de uma “manobra” eleitoral da AD e que Castro Almeida foi à Universidade de Verão do PSD explicar aos jovens “aquilo que Luís Montenegro cozinha no governo com os ministros, que é ‘vamos fazer truques para dar a ilusão que estamos a colocar o dinheiro no bolso dos portugueses’ porque temos eleições”, acusa ainda o antigo secretário de Estado adjunto de António Costa.
Puxando a fita atrás, Mendonça Mendes diz que se recorda “bem das declarações de Luís Montenegro, quando, na festa do Pontal, como líder da oposição, dizia ‘vamos baixar os impostos sem truques’. Isto é exatamente o contrário daquilo que foi dito”.
O dirigente socialista aconselha ainda os contribuintes à poupança do que vão receber a mais entre agosto e setembro. “Olhem para este aumento de rendimento que têm como algo especial que deverão poupar, porque muito provavelmente no próximo ano, ao não terem reembolso de IRS, têm de acudir de outra forma àquilo que são despesas que normalmente utilizam esse reembolso, mas pior ainda, muitas famílias vão ter que pagar uma pesada fatura de IRS”.