PS avisa para redução “artificial” de IRS em agosto e setembro e apela à “poupança” dos contribuintes

Já deve ter sentido, no recibo de vencimento deste mês, um alívio no IRS, e no final do mês de setembro vai acontecer exatamente o mesmo. É o resultado das tabelas de retenção na fonte especiais, com taxas mais reduzidas, para devolver aos trabalhadores dependentes e pensionistas o imposto retido a mais no início do ano. Para o PS trata-se de um "truque" a um mês do período de campanha oficial das eleições autárquicas de outubro. "Não se podem deixar enganar, a descida de impostos que lhes é apresentada com o aumento dos vencimentos e das pensões em agosto e setembro não é real, é mesmo artificial", salienta o dirigente socialista António Mendonça Mendes.

“Houve uma manipulação grosseira das tabelas de retenção da fonte, que os portugueses perceberam que, depois das eleições autárquicas, a situação das suas pensões e a situação dos seus salários se mantém praticamente inalterada para aquilo que era em julho”, alerta o vice-presidente da bancada parlamentar do PS.

A partir de outubro deste ano já estarão em vigor novas tabelas de retenção do IRS onde o efeito de mais dinheiro no bolso já não irá surgir. “E, pior, a generalidade dos contribuintes irá chegar a abril e perceber que vai ter de devolver o dinheiro que agora lhes estão a colocar nos bolsos, porque terá de pagar IRS”, avisa Mendonça Mendes. Mendonça Mendes alerta os contribuintes: “Não se podem deixar enganar, porque este é um truque que visa as eleições do próximo dia 12 de outubro, depois das eleições autárquicas os seus rendimentos vão voltar àquilo que era antes desta manobra que o governo fez”. Na última semana, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, esteve em Castelo de Vide, onde se manifestou convicto de que os portugueses continuarão a votar no PSD se "sentirem que têm mais dinheiro no bolso".