JSD quer licença parental de seis meses paga a 100%

A JSD entende que estas propostas são uma resposta a um dos desafios do país, que é garantir que “ter filhos deixa de ser sinónimo de sacrifício e passa a ser uma escolha apoiada e valorizada pelo Estado”.

Esta é uma das medidas do pacote “Portugal que Nasce” a que a Renascença teve acesso e que vai ser entregue este domingo, ao primeiro-ministro, no encerramento da Universidade de Verão do PSD .

A Juventude Social-Democrata ( JSD ) vai propor ao Governo o aumento da licença parental para seis meses, paga a 100% , e que pode ser repartida entre os dois pais.

Para além do aumento da licença parental, a JSD quer ainda o regresso do quociente familiar, permitindo desta forma que cada filho conte como uma pessoa inteira no IRS. Nesta altura, o quociente familiar no IRS divide os rendimentos tendo em conta apenas os cônjuges.

O líder da JSD, João Pedro Louro, que este domingo discursa no encerramento da Universidade de Verão do PSD, considera que a demografia “é um dos maiores desafios que Portugal tem de enfrentar. Este pacote é um guião que aponta o caminho de futuro, um país onde cada criança é reconhecida e onde a família tem liberdade de escolha e é valorizada”.

A pouco mais de um mês da entrega do Orçamento do Estado para o próximo ano, a JSD defende junto do Governo que o Estado deve ser amigo das famílias.

“Queremos, sobretudo, um Estado amigo das famílias e das crianças porque ter filhos é um bem comunitário, essencial ao futuro de todos nós”, afirma o líder da JSD, João Pedro Louro.