Marcelo pede reconhecimento da contribuição de afrodescendentes na sociedade portuguesa

"Que nos possamos encaminhar no sentido de uma vizinhança fraterna e sem preconceitos, em que vivemos como iguais no sentido de um Portugal mais justo e menos desigual", adianta.

"A contribuição da diáspora africana para a sociedade portuguesa deve ser reconhecida e acompanhada pelo combate a todas as formas de discriminação e violência contra as pessoas afrodescendentes, assinalada também neste dia", indica a nota divulgada pela presidência.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu este domingo o reconhecimento da "contribuição da diáspora africana para a sociedade portuguesa", quando se assinala o Dia Internacional das Pessoas Afrodescendentes.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2023, a população afrodescendente representava 6,1% dos residentes em Portugal com idades entre os 18 e os 74 anos e cerca de um terço (31,7%) já tinha sofrido discriminação.

Quase três quartos (72,8%) dos afrodescendentes consideravam existir discriminação em Portugal e mais de metade (55,2%) já tinha testemunhado situações de discriminação.

Dos 462,4 mil afrodescendentes que em 2023 residiam no país, 201,6 mil (2,7%) eram de primeira geração, 238,6 mil (3,1%) de segunda geração e 22,3 mil (0,3%) de terceira geração.

Proclamado pelas Nações Unidas em 2020, o Dia Internacional dos Afrodescendentes visa a promoção e proteção dos direitos das pessoas de ascendência africana e destacar as suas contribuições para a sociedade, bem como reconhecer a riqueza das culturas africanas e afrodescendentes e reforçar o compromisso com a igualdade, justiça e desenvolvimento para todos os povos de ascendência africana. .

Em 17 de dezembro de 2024, a Assembleia-Geral da Nações Unidas aprovou a Segunda Década Internacional para Pessoas de Ascendência Africana, com o tema "Pessoas de ascendência africana: reconhecimento, justiça e desenvolvimento", que se iniciou a 01 de janeiro deste ano e termina a 31 de dezembro de 2034.