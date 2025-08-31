Menu
  Noticiário das 10h
  31 ago, 2025
Marcelo pede reconhecimento da contribuição de afrodescendentes na sociedade portuguesa

31 ago, 2025 - 09:44 • Lusa

A população afrodescendente representava, em 2023, 6,1% dos residentes em Portugal com idades entre os 18 e os 74 anos e cerca de um terço (31,7%) já tinha sofrido discriminação.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu este domingo o reconhecimento da "contribuição da diáspora africana para a sociedade portuguesa", quando se assinala o Dia Internacional das Pessoas Afrodescendentes.

"A contribuição da diáspora africana para a sociedade portuguesa deve ser reconhecida e acompanhada pelo combate a todas as formas de discriminação e violência contra as pessoas afrodescendentes, assinalada também neste dia", indica a nota divulgada pela presidência.

Marcelo diz pretender homenagear os afrodescendentes que "revigoram e enriquecem" Portugal.

"Que nos possamos encaminhar no sentido de uma vizinhança fraterna e sem preconceitos, em que vivemos como iguais no sentido de um Portugal mais justo e menos desigual", adianta.

Movimento Vida Justa alerta para retrocessos na integração de afrodescendentes

País

Movimento Vida Justa alerta para retrocessos na integração de afrodescendentes

"Mesmo nascendo em Portugal, muitos jovens afrodes(...)

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2023, a população afrodescendente representava 6,1% dos residentes em Portugal com idades entre os 18 e os 74 anos e cerca de um terço (31,7%) já tinha sofrido discriminação.

Quase três quartos (72,8%) dos afrodescendentes consideravam existir discriminação em Portugal e mais de metade (55,2%) já tinha testemunhado situações de discriminação.

Dos 462,4 mil afrodescendentes que em 2023 residiam no país, 201,6 mil (2,7%) eram de primeira geração, 238,6 mil (3,1%) de segunda geração e 22,3 mil (0,3%) de terceira geração.

Proclamado pelas Nações Unidas em 2020, o Dia Internacional dos Afrodescendentes visa a promoção e proteção dos direitos das pessoas de ascendência africana e destacar as suas contribuições para a sociedade, bem como reconhecer a riqueza das culturas africanas e afrodescendentes e reforçar o compromisso com a igualdade, justiça e desenvolvimento para todos os povos de ascendência africana. .

Em 17 de dezembro de 2024, a Assembleia-Geral da Nações Unidas aprovou a Segunda Década Internacional para Pessoas de Ascendência Africana, com o tema "Pessoas de ascendência africana: reconhecimento, justiça e desenvolvimento", que se iniciou a 01 de janeiro deste ano e termina a 31 de dezembro de 2034.

