  Noticiário das 15h
  31 ago, 2025
Montenegro anuncia financiamento para 133 mil casas das estratégias municipais

31 ago, 2025 - 12:58 • Manuela Pires , João Pedro Quesado

O primeiro-ministro diz que o Governo vai “motivar o investimento privado, reduzir a burocracia, tomar medidas inovadoras no setor cooperativo”, e garante que a iniciativa privada não é suficiente no caso da habitação.

Luís Montenegro anunciou este domingo a disponibilização de uma linha de garantia do Banco Português de Fomento para financiar as 133 mil habitações públicas que fazem parte das estratégias municipais de habitação. O primeiro-ministro anunciou ainda, no encerramento da Universidade de Verão do PSD, medidas para dar mais uso ao património do Estado e reduzir a burocracia ligada à habitação.

Focado num "novo impulso para a habitação", o líder do PSD garantiu que o Governo vai, na quinta-feira, dia 4 de setembro, assinar com o Banco Europeu de Investimento uma linha de crédito de mais de 1.300 milhões de euros para habitação acessível. Em segundo lugar, destacou o financiamento do Banco Português de Fomento para 133 mil habitações identificadas como necessárias pelas estratégias de habitação dos municípios.

Em julho, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, já tinha referido que "as 133 mil casas que estão nas estratégias locais de habitação também encontrarão financiamento possível".

Luís Montenegro afirmou ainda que o património público que não está a ser utilizado vai ser transferido para a Estamo — empresa pública que gere património imobiliário do Estado — para se poder rentabilizar essas casas, recuperar e vender esse patrimonio.

"Andamos aqui a enganar-nos uns aos outros, isso vai acabar. Não vamos assistir a que o património público esteja a ser degradado sem utilização e sem justificação. Onde não houver justificação tem de ser disponibilizado para ser aproveitado, seja na esfera pública, seja na esfera privada"

A terceira medida é a criação de uma “ficha única do imóvel”, um bilhete de identidade para juntar "todos os documentos e certificados" da casa ou terreno, com o objetivo de, no futuro, juntar a esta ficha, "a matriz predial nas finanças e a descrição predial nas conservatórias", para que os cidadãos "não tenham que andar a colecionar papéis, a colecionar pedidos na administração".

Luís Montenegro quer ainda "de uma vez por todas" definir o papel de cada organismo na área da habitação que "o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana possa ter um papel de coordenação, de regulação e de planeamento das responsabilidades públicas no sector da habitação em Portugal", e que o "Banco Português de Fomento seja o parceiro para o financiamento de todas as operações que hão de colocar à disposição das pessoas e das famílias mais casas para alugar e mais casas para comprar, e a preços acessíveis".

"Teremos uma responsabilidade de execução, de detenção e de gestão do património público que queremos que seja das autarquias, naturalmente com condições exequíveis do ponto de vista técnico e financeiro para promoverem uma boa gestão do parque habitacional do Estado", acrescentou o primeiro-ministro.

Em resposta a muitos desafios que foram lançados na Universidade de Verão do PSD, Luís Montenegro referiu que o partido é moderado: “Não somos só moderados, somos sociais-democratas. O Estado tem o papel de garantir que não deixa ninguém para trás”.

O primeiro-ministro diz que o Governo vai "motivar o investimento privado, reduzir a burocracia, tomar medidas inovadoras no setor cooperativo", e garante que a iniciativa privada não é suficiente no caso da habitação.

