Montenegro anuncia financiamento para 133 mil casas das estratégias municipais

Luís Montenegro anunciou este domingo a disponibilização de uma linha de garantia do Banco Português de Fomento para financiar as 133 mil habitações públicas que fazem parte das estratégias municipais de habitação. O primeiro-ministro anunciou ainda, no encerramento da Universidade de Verão do PSD, medidas para dar mais uso ao património do Estado e reduzir a burocracia ligada à habitação.

Focado num "novo impulso para a habitação", o líder do PSD garantiu que o Governo vai, na quinta-feira, dia 4 de setembro, assinar com o Banco Europeu de Investimento uma linha de crédito de mais de 1.300 milhões de euros para habitação acessível. Em segundo lugar, destacou o financiamento do Banco Português de Fomento para 133 mil habitações identificadas como necessárias pelas estratégias de habitação dos municípios.

Em julho, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, já tinha referido que "as 133 mil casas que estão nas estratégias locais de habitação também encontrarão financiamento possível".

Luís Montenegro afirmou ainda que o património público que não está a ser utilizado vai ser transferido para a Estamo — empresa pública que gere património imobiliário do Estado — para se poder rentabilizar essas casas, recuperar e vender esse patrimonio.

"Andamos aqui a enganar-nos uns aos outros, isso vai acabar. Não vamos assistir a que o património público esteja a ser degradado sem utilização e sem justificação. Onde não houver justificação tem de ser disponibilizado para ser aproveitado, seja na esfera pública, seja na esfera privada"

