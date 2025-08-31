Montenegro encerra Universidade de Verão, onde se escutaram apelos à moderação do PSD e a entendimentos com o PS

31 ago, 2025 - 08:10 • Manuela Pires
Luís Montenegro encerra este domingo, à hora do almoço, a 21.ª edição da Universidade de Verão do PSD onde, ao longo da semana, se escutaram várias vozes a apelar ao PSD para se posicionar ao centro, escolher o caminho da moderação e procurar entendimentos com o Partido Socialista.
Esse foi o pedido deixado na quarta-feira por Marcelo Rebelo de Sousa, em Castelo de Vide. O Presidente da República considera que o PSD deve manter-se no centro-direita, moderado e procurara consensos com o PS.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Se não conseguir - eu acho que tem condições para conseguir, assim como o PS - afirmar a diferença da moderação que distingue o centro-direita da direita mais radical, que resolva os problemas dos portugueses, então torna-se muito difícil a função dos partidos desta natureza e isso não é boa notícia para a democracia", disse o Presidente da República aos alunos da Universidade de Verão.
Mas Marcelo, que foi também líder do PSD, foi mais longe e disse mesmo acreditar que os acordos de regime e os consensos são possíveis ao centro, logo com o Partido Socialista.
"Não é que não haja espaço em democracia para todas as formações e todos os posicionamentos políticos. Agora, é evidente que é mais fácil fazer acordos de regime, fazer consensos, fazer encontrar soluções ao centro, se um partido centro-direita for um partido centro-direita e não de direita que é direita radical", concluiu.
O Presidente da República decidiu esta manhã estar(...)
Mas este não foi o único discurso a apelar à moderação. No dia anterior, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, considerou que a solução para combater os radicalismos tem de passar por um diálogo entre o centro-esquerda e o centro-direita.
“Para combater um extremismo de direita é preciso que exista um centro-direita vivo e que seja capaz de falar com o centro-esquerda e o contrário também é verdade”, disse Paulo Rangel, apontado o dedo ao caminho que, por vezes, se segue de apostar na radicalização do discurso.
Por último, o candidato presidencial Marques Mendes foi o mais claro ao pedir ao PSD para integrar o Partido Socialista num acordo para aprovar a Lei da Nacionalidade.
"Sendo uma lei especial, recomendaria esforço de diálogo e entendimento para que fosse aprovada dentro de uma maioria ampla que incluísse, designadamente, o PS. Leis especiais como esta não se aprovam no âmbito de uma mera maioria de circunstância", apelou Marques Mendes.
A Lei da Nacionalidade vai ser discutida na Assembleia da República, em setembro, e o PSD e o Chega chegaram já a um acordo que permita viabilizar o diploma.
Depois da festa do Pontal, o discurso de Luís Montenegro no encerramento da Universidade de Verão do PSD marca a rentrée política do partido.
Na próxima semana, o Governo inicia reuniões com os partidos com assento parlamentar para discutir, entre outros temas, o Orçamento do Estado para 2026.
Para além das negociações para aprovar as contas do Estado, as eleições autárquicas de 12 de outubro vão marcar também as próximas semanas da vida política.