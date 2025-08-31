Montenegro encerra Universidade de Verão, onde se escutaram apelos à moderação do PSD e a entendimentos com o PS

Luís Montenegro encerra este domingo, à hora do almoço, a 21.ª edição da Universidade de Verão do PSD onde, ao longo da semana, se escutaram várias vozes a apelar ao PSD para se posicionar ao centro, escolher o caminho da moderação e procurar entendimentos com o Partido Socialista.

Esse foi o pedido deixado na quarta-feira por Marcelo Rebelo de Sousa, em Castelo de Vide. O Presidente da República considera que o PSD deve manter-se no centro-direita, moderado e procurara consensos com o PS.

“Se não conseguir - eu acho que tem condições para conseguir, assim como o PS - afirmar a diferença da moderação que distingue o centro-direita da direita mais radical, que resolva os problemas dos portugueses, então torna-se muito difícil a função dos partidos desta natureza e isso não é boa notícia para a democracia", disse o Presidente da República aos alunos da Universidade de Verão.

Mas Marcelo, que foi também líder do PSD, foi mais longe e disse mesmo acreditar que os acordos de regime e os consensos são possíveis ao centro, logo com o Partido Socialista.

"Não é que não haja espaço em democracia para todas as formações e todos os posicionamentos políticos. Agora, é evidente que é mais fácil fazer acordos de regime, fazer consensos, fazer encontrar soluções ao centro, se um partido centro-direita for um partido centro-direita e não de direita que é direita radical", concluiu.