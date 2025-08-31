Montenegro pediu proteção de dados dos seus imóveis por razões de segurança

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, pediu à Entidade da Transparência que a informação sobre seis dos seus 55 imóveis não fosse revelada aos jornalistas por razões de "segurança" e "proteção de dados sensíveis".

O esclarecimento foi divulgado este domingo à tarde, através de um comunicado do gabinete do primeiro-ministro enviado à Renascença.

Luís Montenegro alega que a divulgação pública das moradas dessas residências "constitui um risco acrescido para a segurança do primeiro-ministro e da sua família, implicando a mobilização de meios de segurança pública que se revelam impraticáveis e dispendiosos para o erário público".

O primeiro-ministro argumenta que "a proteção em causa não prejudica minimamente o escrutínio e o acesso a documentos demonstrativos das condições de aquisição".

O jornal Correio da Manhã noticiou este domingo que o primeiro-ministro se terá oposto "à divulgação do número da matriz dos seus imóveis e a Entidade para a Transparência aceitou".



"Casas e terrenos passam a estar fora do escrutínio público, afirma o jornal, acrescentando que "o primeiro-ministro não permite o acesso público ao número da matriz dos 55 imóveis que declarou à Entidade para a Transparência (EpT).

Luís Montenegro apresentou à EpT um pedido de oposição à divulgação do número da matriz dos prédios, tendo a EpT deferido o pedido do chefe do Governo".



Lei o comunicado do primeiro-ministro, na íntegra

Perante notícias incorretas e equívocas vindas a público no dia de hoje, o Gabinete do Primeiro-Ministro esclarece:

1. O pedido apresentado à Entidade para a Transparência visou exclusivamente garantir a proteção de dados pessoais sensíveis que permitem identificar as moradas de habitação própria e da família do Primeiro-Ministro, tal como sucede com outros titulares de cargos políticos.

2. A divulgação pública das moradas dessas residências, através de documentos que as identificam, constitui um risco acrescido para a segurança do Primeiro-Ministro e da sua família, implicando a mobilização de meios de segurança pública que se revelam impraticáveis e dispendiosos para o erário público.

3. Ao contrário do que foi noticiado, a oposição não incidiu sobre 55 imóveis. Refere-se tão somente a 6 imóveis urbanos que constituem a sua morada da residência habitual e as moradas de residências da família mais próxima. Esse pedido de oposição funda-se diretamente na lei e, por isso, foi deferido pela Entidade para a Transparência.

4. Todas as cadernetas prediais dos respetivos prédios urbanos e rústicos da titularidade do Primeiro-Ministro encontram-se arquivadas na Entidade para a Transparência, para efeitos de controlo do património e dos rendimentos do Primeiro-Ministro.

5. ⁠A proteção em causa não prejudica minimamente o escrutínio e o acesso a documentos demonstrativos das condições de aquisição, como escrituras públicas. Alegar o contrário implica má-fé e perversão da factualidade.