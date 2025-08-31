Montenegro promete falar com todos e não aceita “ultimatos” nas negociações do Orçamento do Estado

O primeiro-ministro garantiu este domingo que está disponível para falar com todos os partidos e ouvir os seus contributos para o orçamento do estado de 2026, mas avisou a oposição que não aceita “ultimatos, nem linhas vermelhas nas negociações que arrancam na próxima quarta-feira na Assembleia da República.

“É com espírito de tolerância, de abertura, de humildade democrática que nós conversaremos com todos, mas conversaremos, não é na base de nenhum ultimato, não é na base de questões, como agora se diz na gíria, de linhas vermelhas, é na base precisamente da moderação, é na base do espírito construtivo” avisou o primeiro-ministro alertando ainda que os partidos que insistirem nas jogadas políticas e nos mexericos estão a prejudicar o país e os eleitores não esquecem isso.

“Agora, há uma coisa que eu digo, aqueles que se prenderem apenas às jogadas políticas e à gestão comunicacional vão falhar ao país, vão falhar às pessoas, e as pessoas não se vão esquecer disso” disse.

No encerramento da Universidade de Verão do PSD, em castelo de Vide e depois de anunciar medidas para a habitação, Luis Montenegro deixou os últimos minutos para falar sobre o orçamento do estado e para dizer que o documento está mais simples e que de uma maneira geral tem as receitas e as despesas e não “a salgalhada de alterações às leis e às políticas fundamentais”.