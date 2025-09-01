António Vitorino pede "debate nacional" após chumbo da lei de estrangeiros

O presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo (CNMA), António Vitorino, defendeu esta segunda-feira um "debate nacional" para discutir o chumbo do diploma que quer regular o reagrupamento familiar de imigrantes pelo Tribunal Constitucional.

"É evidente que temos de ter um debate nacional que pondere as consequências das decisões do Tribunal Constitucional e que introduza as alterações necessárias que torne o reagrupamento familiar como um instrumento essencial das políticas de integração, em linha com a Constituição", afirmou hoje António Vitorino, durante um colóquio, organizado pelo grupo de trabalho Conselho Imigração.

Em agosto, Marcelo Rebelo de Sousa vetou a proposta da nova lei de estrangeiros depois de o Tribunal Constitucional ter considerado inconstitucionais cinco normas do diploma, aprovado pela AD e Chega.

Os juízes chumbaram a norma que autorizava o reagrupamento familiar só com menores de idade, sem os cônjuges; o prazo mínimo de dois anos de residência; o tempo mínimo de análise dos processos e a exigência de cumprimento de medidas de integração.

Para António Vitorino, Portugal está em "contraciclo" com a Europa, que tem no reagrupamento familiar um "peso dominante" no canal de entrada de imigração regular.

O reagrupamento "tem uma função de gestão dos fluxos migratórios, identificação dos desafios do "stock" migratório" e uma "componente de integração dos imigrantes na sociedade de acolhimento", definiu o também antigo responsável da Organização Internacional de Migrações.

António Vitorino propõe uma "solução que reconheça o papel do reagrupamento como canal regular de migração e ao mesmo tempo que se identifique o seu potencial para a sociedade de acolhimento".

Para o dirigente do CNMA, "as migrações são demasiado relevantes para ficarem reféns da polarização simplificadora" ou "meros instrumentos de agendas táticas partidárias".