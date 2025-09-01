Autarca de Sobral de Monte Agraço renuncia ao mandato a mês e meio de eleições

José Alberto Quintino não se pode recandidatar às eleições autárquicas de 12 de outubro por ter atingido o limite legal de mandatos.

O autarca, que preside à Câmara de Sobral de Monte Agraço desde 2013, renunciou ao mandato no dia 31 de agosto.

"Saio neste momento porque recebi um convite para uma nova atividade profissional a iniciar funções hoje", esclareceu José Alberto Quintino à agência Lusa.

O presidente da Câmara de Sobral de Monte Agraço, o comunista José Alberto Quintino, renunciou ao mandato no final de agosto, sendo substituído a partir desta segunda-feira pelo vice-presidente e candidato autárquico da CDU, Luís Soares.

No sábado, o autarca participou no seu último ato público enquanto presidente da câmara, a inauguração de uma escultura de homenagem aos bombeiros.

"É mais do que uma homenagem: é o reconhecimento público da coragem, do compromisso e do exemplo de solidariedade que os bombeiros representam para todos nós", disse na ocasião José Alberto Quintino, citado em nota de imprensa da Câmara Municipal.

O até agora vice-presidente da câmara e cabeça de lista da CDU àquela autarquia nas eleições de 12 de outubro, Luís Soares, confirmou que assumiu hoje a presidência do executivo municipal.

Nas próximas reuniões de câmara vai entrar um novo elemento da CDU para o executivo municipal e vão ser redistribuídos os pelouros pelos eleitos a tempo inteiro, esclareceu o autarca.

A presidência da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa, vai ser disputada nas eleições autárquicas de outubro por quatro candidatos: Luís Soares (CDU), Fátima Estêvão (PS), Fernando Lopes (Chega) e Raquel Soares Lourenço (PSD/CDS-PP/PPM/MPT).

Além do presidente, a CDU conta com dois vereadores no executivo, o PS com um e a coligação Juntos pela Nossa Terra (PSD/CDS-PP) também com um.