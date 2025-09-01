Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 01 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Chega quer que OE2026 reflita "mudança de espírito de política de habitação"

01 set, 2025 - 00:02 • Lusa

André Ventura apresentou algumas medidas para o Orçamento do Estado para o próximo ano.

A+ / A-

O líder do partido Chega, André Ventura, disse este domingo que quer um Orçamento do Estado para 2026 que "reflita uma mudança de espírito de política de habitação" e propôs algumas medidas.

Numa mensagem vídeo enviada às redações, em reação a uma série de medidas anunciadas hoje pelo presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, o líder do Chega pediu investimento "de habitação pública para a classe média que está com dificuldades" e o aumento das deduções fiscais das despesas com habitação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Precisamos de ajudar as pessoas para que as despesas que tenham com habitação possam deduzir mais no IRS. Aquilo que têm hoje para deduzir são migalha, quando a despesa das famílias na habitação é uma brutalidade", disse.

Montenegro promete falar com todos e não aceita “ultimatos” nas negociações do Orçamento do Estado

Política

Montenegro promete falar com todos e não aceita “ultimatos” nas negociações do Orçamento do Estado

Na semana em que o governo vai reunir com os parti(...)

No encerramento da Universidade de Verão do PSD, hoje em Castelo de Vide (Portalegre), Luís Montenegro disse que o Governo quer dar "um novo impulso à habitação", porque o desafio na área "é gigante, mas tem que ser ultrapassado e vencido".

Montenegro anunciou que na próxima quinta-feira vai ser assinada, com o Banco Europeu de Investimento (BEI), uma linha de crédito de mais 1.300 milhões de euros para o domínio da habitação acessível.

O Governo quer ainda criar uma ficha única digital que congregará, para já, "todos os documentos certificados do imóvel" e ainda transferir para a empresa que gere o imobiliário do Estado, a Estamo, o património do Estado que não tenha justificação de uso pelas entidades públicas.

André Ventura concordou com algumas das medidas anunciadas por Montenegro, nomeadamente sobre a redução de burocracia, mas considerou que ainda "são absolutamente insuficientes".

"Vamos insistir para que o Orçamento do Estado para 2026 reflita uma mudança de espírito de política de habitação", disse Ventura.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 01 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?