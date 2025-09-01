Chega vai questionar Montenegro e Transparência sobre oposição à consulta de dados de imóveis

O Chega vai questionar o primeiro-ministro e o Entidade para a Transparência, através do parlamento, sobre a oposição de Luís Montenegro ao acesso público de informação sobre imóveis que declarou, anunciou hoje o líder.

"O Chega questionará hoje diretamente o primeiro-ministro e também a [Entidade para a] Transparência, em relação a esta oposição e às razões que a fundamentam, procurando saber se o primeiro-ministro está empenhado em esconder algum elemento ou alguma razão do seu incremento patrimonial, ou se tem motivos legítimos face à lei para o fazer", afirmou André Ventura.

Em declarações aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa, o presidente do Chega considerou que é preciso esclarecer "se as notícias que vieram ao público na sua extensão são verdade, em relação aos elementos que o primeiro-ministro procurou ocultar, ou se o primeiro-ministro procurou apenas limitar o acesso de alguma informação que pusesse em causa elementos de segurança".

O Chega quer saber também "que critérios foram utilizados para o primeiro-ministro e se são utilizados como previstos na lei em geral para os titulares de cargos públicos, ou qual foi a razão de uma decisão de deferimento por parte da Entidade da Transparência".

André Ventura salientou que se Luís Montenegro "não der o passo que permitirá esclarecer este e outros domínios de um problema que se arrasta há meses por deliberada vontade de ocultar e de esconder", não haverá "nenhuma solução satisfatória".

O líder do Chega considerou que as notícias divulgadas no domingo "criam alguma estupefação e colocam em causa, mais uma vez, ainda que sem a clareza necessária, a idoneidade e a integridade do primeiro-ministro".

"Penso que o primeiro-ministro poderá esclarecer o Chega em relação a por que é que está a opor-se ao acesso a determinados elementos, diferenciadamente, penso seu, em relação aos outros titulares de cargos políticos. Qual é a razão para isso e porquê a Entidade da Transparência deferiu este pedido, uma vez que refere uma certa ocultação", indicou.