  • Noticiário das 16h
  • 02 set, 2025
Carneiro acredita na vitória do PS nas autárquicas e evita cenário de demissão

02 set, 2025 - 15:26 • Lusa

Em Luanda, o secretário-geral do PS escusa-se a comentar a hipótese de abandonar a liderança caso os resultados sejam insatisfatórios.

A+ / A-

O secretário-geral do PS afirmou esta terça-feira, em Luanda, estar convicto de que o partido continuará a merecer confiança nas eleições autárquicas em Portugal, escusando-se a comentar a hipótese de abandonar a liderança caso os resultados sejam insatisfatórios.

"Estamos convencidos de que vamos continuar a ser maioritários nas autarquias no nosso país, quer nas freguesias, quer nos municípios, e esse é o objetivo para as eleições autárquicas", afirmou José Luís Carneiro, em declarações à margem de um encontro com a vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa.

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, iniciou hoje uma visita de dois dias a Luanda, acompanhado pelo presidente da bancada parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias. A deslocação tem como objetivo acompanhar a comunidade portuguesa residente em Angola num momento em que estão em discussão alterações às leis da Nacionalidade e de Estrangeiros, que "têm suscitado dúvidas e questões nalguns dos parceiros dos PALOP", segundo uma nota do partido.

Questionado sobre se ponderaria deixar a liderança do PS caso o partido tivesse um resultado insatisfatório nas próximas eleições autárquicas, preferiu responder com uma mensagem de confiança: "A minha firme convicção é de que os portugueses têm bem consciência de que os candidatos e as candidatas do Partido Socialista são gente que fez, são gente que faz, e é gente de confiança em quem podem depositar o seu voto."

As próximas eleições autárquicas em Portugal estão marcadas para 12 de outubro de 2025, numa altura em que o PS mantém ainda a maioria das câmaras municipais, elegendo presidentes em 148 dos 308 municípios em 2021, apesar de ter perdido algumas cidades importantes, como Lisboa e Coimbra.

Carneiro sublinhou que estas eleições "são a avaliação que se faz nas 308 localidades" e que o peso das candidaturas locais será determinante, embora admita que há também um "sinal político nacional" associado ao resultado.

A visita de José Luís Carneiro a Angola, que decorre entre hoje e quarta-feira, inclui encontros com empresas portuguesas, visita ao consulado-geral em Luanda e um jantar com representantes da diáspora.

O líder socialista deverá também ser recebido por João Lourenço, Presidente de Angola e presidente do MPLA, partido que está no poder em Angola desde 1975 e com o qual assinou hoje a renovação de um protocolo de cooperação partidária.

