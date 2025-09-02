"Governo quer acabar com boas práticas" de apoio aos jovens, acusa PS

02 set, 2025 - 19:56 • Fátima Casanova
O PS acusa o Governo de estar a acabar com todas as boas práticas para qualificar e fixar os jovens no país.
É a reação da líder da Juventude Socialista (JS), aos anúncios feitos na tarde desta terça-feira pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação. Fernando Alexandre disse que o valor anual das propinas vai subir 13 euros, para 710 euros anuais, no ano letivo 2026/27.
Já com efeitos imediatos, os universitários vão ter de passar a escolher entre o IRS Jovem ou a devolução do valor das propinas, um prémio salarial instituído pelo governo socialista de António Costa atribuído aos jovens que se fixavam no país.
À Renascença, Sofia Pereira acusa o executivo da AD de “querer acabar com todas as boas práticas, que o Governo do Partido Socialista trouxe para os jovens que querem estudar no nosso país, que querem cá fixar-se depois de estudarem, porque nós estamos a criar quadro qualificados, mas depois não os aproveitamos cá”.
Para a líder da JS e vice-presidente da bancada parlamentar socialista, “o caminho que o Governo está a abrir é para que cada vez seja mais seletiva a frequência do ensino superior”.
Sofia Pereira defende que o ensino superior “deve ser cada vez mais democratizado”, por isso, vê o descongelamento do valor das propinas “com preocupação”.
“Apenas quem tem conta bancária para pagar o acesso ao Ensino Superior” pode pensar em prosseguir estudos, lamentar a líder da JS.