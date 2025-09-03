Menu
Livre afirma que Governo prevê dívida pública abaixo dos 90% no OE 2026

03 set, 2025 - 14:31 • Lusa

Rui Tavares insistiu com o executivo para que dialogue com a oposição sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2026, ao invés de manter um "namoro preferencial" com o Chega.

O Livre afirmou esta quarta-feira que o Governo prevê uma dívida pública abaixo dos 90% do PIB no próximo ano, e desafiou o executivo a dialogar sobre o orçamento ao invés de manter um "namoro preferencial" com o Chega.

Em declarações aos jornalistas após uma reunião com o executivo, na Assembleia da República, o porta-voz do Livre Rui Tavares afirmou que o executivo PSD/CDS-PP prevê um crescimento da economia "pouco acima dos 2%, ou em torno dos 2%" ainda este ano.

"Este era um Governo que dizia que era fácil crescer acima dos 3%, aparentemente não é fácil crescer acima dos 3%", criticou.

Rui Tavares insistiu com o executivo para que dialogue com a oposição sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2026, ao invés de manter um "namoro preferencial" com o Chega. .

"Nós achamos que esse namoro não é bom para o país, achamos que o país precisa de ter verdadeira pluralidade no parlamento e o Livre tem várias propostas a apresentar", afirmou.

Durante a manhã, a deputada Rita Matias, do Chega, considerou que os portugueses escolheram o parceiro preferencial do Governo para as negociações do Orçamento do Estado para 2026 e indicou que o partido está "de portas abertas para o diálogo".

