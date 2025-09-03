Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 03 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ministro da Agricultura quer apostar na pastorícia para prevenir fogos

03 set, 2025 - 17:00 • Lusa

José Manuel Fernandes mostrou-se convicto de que a pastorícia é uma das soluções para a prevenção de incêndios.

A+ / A-
Ministro da Agricultura visita as áreas ardidas de Piódão e Oliveira do Hospital. Foto: Paulo Novais/Lusa
Ministro da Agricultura visita as áreas ardidas de Piódão e Oliveira do Hospital. Foto: Paulo Novais/Lusa
Ministro da Agricultura visita as áreas ardidas de Piódão e Oliveira do Hospital. Foto: Paulo Novais/Lusa
Ministro da Agricultura visita as áreas ardidas de Piódão e Oliveira do Hospital. Foto: Paulo Novais/Lusa
Ministro da Agricultura visita as áreas ardidas de Piódão e Oliveira do Hospital. Foto: Paulo Novais/Lusa
Ministro da Agricultura visita as áreas ardidas de Piódão e Oliveira do Hospital. Foto: Paulo Novais/Lusa
Ministro da Agricultura visita as áreas ardidas de Piódão e Oliveira do Hospital. Foto: Paulo Novais/Lusa
Ministro da Agricultura visita as áreas ardidas de Piódão e Oliveira do Hospital. Foto: Paulo Novais/Lusa
Ministro da Agricultura visita as áreas ardidas de Piódão e Oliveira do Hospital. Foto: Paulo Novais/Lusa
Ministro da Agricultura visita as áreas ardidas de Piódão e Oliveira do Hospital. Foto: Paulo Novais/Lusa

O ministro da Agricultura e Mar defendeu esta quarta-feira a concretização de vários projetos-pilotos na área da pastorícia extensiva nos territórios do norte e centro atingidos pelos incêndios deste verão.

Numa visita a áreas ardidas na Serra do Açor, nos concelhos de Oliveira do Hospital e Arganil (distrito de Coimbra), onde teve início o maior incêndio nacional de sempre, José Manuel Fernandes mostrou-se convicto de que a pastorícia é uma das soluções para a prevenção dos fogos.

"A pastorícia extensiva é uma das soluções e que vai ajudar muito, mas não será a única solução para resolver esta questão", disse o governante, que pretende utilizar uma dotação de 30 milhões de euros do Fundo Ambiental para os projetos de pastoreio.

Além da prevenção, o ministro da Agricultura acredita que a pastorícia pode criar uma fileira de valor, com vários produtos - como a carne, o leite e o queijo - e ajudar à coesão territorial.

Aos jornalistas, manifestou ainda intenção de aumentar o investimento na prevenção, apostar no fogo controlado para criar zonas de proteção e alterar a legislação da propriedade para que as autarquias possam limpar terrenos quando é não possível notificar os proprietários.

Com estas ações e o Plano de Intervenção para a Floresta 2025-2050, o governante acredita que é possível mitigar e reduzir significativamente os incêndios florestais, que ano após ano consomem a floresta portuguesa.

O ministro da Agricultura salientou também a importância das operações integradas de gestão de paisagem na defesa contra os incêndios, referindo que, atualmente, estão em curso 62, num investimento de 66 milhões de euros.

José Manuel Fernandes destacou também a proteção criada em volta das localidades, com o projeto Condomínios de Aldeia, que passaram de 321 para 822 (nem todos concluídos).

O governante adiantou ainda que os apoios até 10 mil euros para os afetados pelos incêndios deste ano já começaram a ser pagos e que, no norte, já foram analisadas 170 candidaturas das quase 600 recebidas até ao momento.

Confrontado com a falta de pagamento de ajudas ainda de 2024, o ministro explicou que se trata de apoios acima de 10 mil euros e que têm associada alguma burocracia que é preciso ultrapassar.

Reconhecendo que um ano de atraso "é muito tempo para quem espera", José Manuel Fernandes apontou como uma das causas a transição do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) para o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), que apenas permite pagamentos no início de cada ano.

"Estes apoios são processos mais demorados, mas vão receber todos, disso não haja dúvidas", sublinhou o governante, garantindo que os apoios de 2024 até 10 mil euros foram todos pagos.

O incêndio, que deflagrou na zona do Piódão, na Serra do Açor, no dia 13, consumiu cerca de 11.800 hectares no concelho de Arganil, correspondendo a quase 40% da sua área total.

O fogo afetou também os concelhos de Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), Seia (Guarda) e Castelo Branco, Fundão e Covilhã (Castelo Branco).

Apresenta ainda a maior área ardida de sempre em Portugal, com 64 mil hectares consumidos, segundo o relatório provisório do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 03 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda