Novo livro traz retrato do "Chega a falar do Chega" e dos "vícios" que prometeu combater

"Por dentro do Chega" é o título do livro do jornalista Miguel Carvalho que quis por "o Chega a falar do Chega" e que mostra como o partido reproduziu "os vícios da política que prometeu combater". O livro de Miguel Carvalho, que trabalhou no Diário de Notícias, semanário O Independente e revista Visão, investigou, ao longo últimos cinco anos, o partido liderado por André Ventura, leu milhares de páginas de documentos internos, cruzou informações e relatos, e fez mais de uma centena de entrevistas a fundadores, dirigentes e antigos dirigentes, militantes e ex-militantes. "Alguns deles falam pela primeira vez", afirmou à agência Lusa o jornalista, autor de sete livros, entre eles "Quando Portugal ardeu", sobre o período revolucionário, e "Amália -- Ditadura e Revolução, a história secreta". O resultado é "Por dentro do Chega - A face oculta de extrema-direita em Portugal", obra de mais de 570 páginas editada pela Objetiva (Penguin), e que promete o retrato do partido por aqueles que criaram e fizeram e revelar quem o financia, quais as suas redes internacionais e como atraiu eleitores de outros quadrantes para ser atualmente o segundo partido no parlamento.

A investigação que fez, sublinhou, mostra como o Chega "reproduziu, dentro do partido, os mesmos defeitos e os mesmos vícios da política que prometeu combater". Fundado em 2019, o partido apresentou-se para "defender os "portugueses de bem", "arrasar" o "sistema", "limpar Portugal dos "bandidos", "expulsar" os imigrantes e erguer a "Quarta República"", contribuindo para a polarização na democracia portuguesa, lê-se na apresentação da obra pela editora. E fez da corrupção um dos temas de campanha das mais recentes eleições. "Ao contrário do que se possa pensar, o Chega não é uma criação de André Ventura. É, antes de mais, o resultado do falhanço de sucessivos governos ao longo dos últimos anos que falharam nas promessas que fizeram aos portugueses e o país", levando à frustração do eleitorado, disse. Miguel Carvalho afirma ainda que não quer "confundir os dirigentes, os militantes com o eleitorado do Chega", lembrando como tentou "mergulhar" no "país Chega" nesta viagem ao mundo da direita radical em Portugal, que começou a ganhar força eleitoral nas legislativas de 2019, com um deputado, e passou a 60 em 2025, dez anos depois.