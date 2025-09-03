OE 2026. "Esticar a corda agora terá custos. Governo, Chega e PS sabem disso"

O Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano começa esta quarta-feira a ser discutido entre o Governo e os partidos com assento parlamentar.

A editora de política da Renascença, afasta cenários de desentendimentos. "Esticar a corda agora terá custos e o Governo, o Chega e o Partido Socialista sabem disso", assinala Susana Madureira Martins.

A jornalista da Renascença defende que "neste momento, é pouco crível que André Ventura queira dramatizar em cima de umas eleições autáquicas e assistirmos a reviravoltas que são habituais no Chega".

O mesmo acontece no caso do Partido Socialista (PS). "José Luís Carneiro está preso, por exemplo, ao que disse numa entrevista à RTP, que viabilizando o programa do governo, em princípio, deve viabilizar-se o instrumento que o põe em prática, ou seja, o Orçamento do Estado."

"Se as linhas vermelhas impostas, quer pelo Chega quer pelo Partido Socialista, em torno de áreas como a lei laboral, a lei da nacionalidade e as linhas vermelhas, eventualmente impostas pelo governo, se tudo isso for muito acentuado ou se existirem, esse pode ser o problema", considera.

O Chega é o primeiro a ser recebido, às 9h00. Seguem-se o Livre e a Iniciativa Liberal. Os encontros vão ter lugar na Assembleia da República e prosseguem, nos próximo dias, com os restantes partidos.