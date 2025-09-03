Menu
  • Noticiário das 19h
  • 03 set, 2025
OE2026: IL considera que proposta do Governo não vai melhorar vida dos portugueses

03 set, 2025 - 18:13 • Lusa

Líder da Iniciativa Liberal deixa críticas após reunião com ministro dos Assuntos Parlamentares.

A Iniciativa Liberal (IL) previu esta quarta-feira que a proposta do Governo para o Orçamento do Estado seguirá "a mesma linha do ano passado", considerando que não vai melhorar a vida dos portugueses e ficará "muito longe" das ideias defendidas pelo partido.

Em declarações aos jornalistas após uma reunião com o Governo na Assembleia da República, Mariana Leitão disse que o executivo apresentou "linhas muito gerais" do que vai ser a sua proposta orçamental, deixando críticas.

"Mais uma vez, vamos ter mais um Orçamento do Estado que não vai resolver o problema das pessoas, que não vai contribuir para a melhoria da sua vida", afirmou Mariana Leitão, acrescentando que a proposta do executivo vai seguir "a mesma linha do ano passado".

Questionada sobre qual acha que vai ser o parceiro preferencial do Governo nas negociações orçamentais, numa alusão a Chega ou PS, Mariana Leitão disse que o "interesse primordial" da IL é o país.

"Qualquer parceiro que, neste momento, está disponível para o Governo negociar, seja de um lado, seja do outro, nunca vai criar as condições nem ter as propostas que vão resolver os problemas dos portugueses", afirmou. .

Mariana Leitão garantiu assim que a IL não vai abdicar de apresentar as suas próprias propostas em sede orçamental, por considerar que o Orçamento do Estado que vier a ser apresentado pelo executivo ficará "muito longe" das ideias do partido.

Questionada se notou, da parte do Governo, abertura para o diálogo, Mariana Leitão disse que o executivo "teve sempre abertura para falar", mas não para "seguir o caminho de que o país precisa".

"Continua muito agarrado às práticas do costume, pouco ambiciosas, de não fazer as reformas necessárias e nós, obviamente, queremos um país diferente, com melhores condições de vida para as pessoas", disse.

Na reunião com o executivo, foi ainda abordada os constrangimentos que estão a surgir devido à criação de 305 novas freguesias, após a Assembleia da República ter aprovado, em março, a desagregação de 135 uniões de freguesia, com o voto favorável de todos os partidos, com exceção do Chega, que se absteve, e da IL, que votou contra.

Mariana Leitão salientou que a IL sempre alertou que a criação de freguesias ia criar um "imbróglio administrativo" e agora vai ser necessário "haver legislação para acomodar os vários constrangimentos que se estão a verificar".

Para a líder da IL, a desagregação de freguesias é um processo que "não traz qualquer mais-valia aos portugueses, muito pelo contrário", só cria "mais problemas administrativos, mais custos efetivos para o erário público".

"Portanto, nada que a IL não tivesse antecipado e não tivesse alertado inúmeras vezes face ao processo que decorreu aqui na Assembleia da República", disse.

