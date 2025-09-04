Mandatário da candidatura do Chega à Câmara de Vendas Novas detido por suspeita de atear fogos

Um homem, de 40 anos, foi detido pela GNR por suspeitas de ter ateado focos de incêndio junto à Estrada Municipal 530 (EM530), no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, revelou fonte da força de segurança.

O suspeito, Marco Silva, é o mandatário da candidatura do Chega à Câmara de Vendas Novas, encabeçada por Jorge Alcobia Pereira, nas próximas autárquicas, confirmou hoje a agência Lusa junto deste candidato, após circularem informações nesse sentido.

"Oficialmente, ainda é o mandatário, porque legalmente não é fácil estar a substitui-lo", após a entrega das listas em tribunal, afirmou o candidato.

Contudo, Marco Silva "já não está a exercer o cargo" de mandatário porque "quis sair há algum tempo", justificou, acrescentando: "Não pertencia às listas e nem temos já contacto nenhum com ele".

Segundo o candidato do Chega à Câmara de Vendas Novas, Marco Silva informou a candidatura de que pretendia sair do partido.

Nas anteriores eleições autárquicas, realizadas em 2021, Marco Silva foi o cabeça de lista do Chega à Câmara de Vendas Novas, sem ser eleito, e também já foi coordenador daquela concelhia do partido. .

A fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou à Lusa que o alegado incendiário foi detido, em flagrante delito, hoje de madrugada, junto à EM530), que liga Cortiçadas de Lavre à Estrada Nacional 380 (EN380), após ter sido detetado a sair da sua viatura e a colocar fogo na berma da estrada.

"Tinha na sua posse um isqueiro, uma garrafa de álcool e jornais", que alegadamente utilizava para provocar a ignição, adiantou a mesma fonte.

De acordo com a fonte da GNR, os militares do Destacamento de Montemor-o-Novo da Guarda estavam a fazer diligências, desde domingo, após o surgimento de focos de incêndio, de madrugada, durante vários dias, naquela zona.

Na sequência destas ignições, "ardeu pasto e os bombeiros de Vendas Novas e Montemor-o-Novo conseguiram extinguir rapidamente os focos de incêndio", salientou.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Montemor-o-Novo para a aplicação de eventuais medidas de coação.