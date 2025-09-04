Mariana Vieira da Silva. "Como é que em Agosto não havia todos os meios aéreos previstos?"

Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco querem saber o que aconteceu afinal aos meios aéreos "quando eles eram mais precisos". Os militantes do PS e do PSD estão de acordo sobre a necessidade de explicações do Governo no final da época mais crítica de incêndios florestais.

Sublinhando que o período mais sensível de fogos ainda não terminou, a ex-ministra socialista enuncia na Renascença várias questões a responder quando o dispositivo for desmobilizado.

" A primeira questão diz respeito a queixas que houve no início de não estarem presentes todos os meios aéreos previstos. Quando há incêndios toda a gente gostava de ter mais meios aéreos do que existem. Outra coisa diferente é estar previsto um mapa e se estavam ou não disponíveis no início de Agosto. Já houve anos em que tivemos - e volto a 2017 - incêndios em Junho e aí, às vezes, ainda não está tudo preparado porque não costuma ser aí o ponto fundamental. Mas como é que em Agosto não havia todos os meios aéreos previstos?", questiona a deputada socialista, no programa Casa Comum.

O social-democrata Duarte Pacheco também levanta dúvidas sobre a disponibilidade de meios aéreos e, em particular, sobre a mobilização tardia das ajudas ao abrigo do mecanismo europeu de proteção civil.

" Ou há critérios claríssimos, que tinham de esperar que fossem cumpridos, para fazer esse pedido- e isso significa novamente a tal burocracia europeia - e depois quando chegam os aviões já não eram necessários, ou então isso não existe, e foi uma decisão política de não fazer esse pedido antes. E se foi esta decisão política, isso foi errado, porque nós precisávamos de ter cá os meios quando eles eram precisos, e não 48 horas depois dos principais incêndios já estarem controlados", critica Duarte Pacheco na Renascença.

O problema de não ter cadastro

Os comentadores do programa Casa Comum levantam ainda interrogações sobre o que tem sido feito ao nível do cadastro florestal. Mariana Vieira da Silva anota que o último Conselho de Ministros presidido por António Costa aprovou na generalidade um diploma sobre a reforma da propriedade rústica.

" Nunca mais se ouviu falar desse diploma. Este é um tema que precisa de um consenso alargado. Essa foi uma das razões pelas quais o Partido Socialista aprovou na generalidade aquele diploma, porque isso permite a construção de um consenso no tema difícil como o da propriedade. O Governo tem que explicar o que é que fez - já passou um ano e meio - e o que é que pretende fazer mais", afirma a antiga Ministra da Presidência do Conselho de Ministros.

Duarte Pacheco concorda que o problema da propriedade rústica tem que ser resolvido. " A grande maioria dos portugueses, para não dizer todos, tem pequenos pedaços de terra espalhados por esse país que nem sabem que são seus, que eram dos seus avós. E entre sobrinhos (12:40) e primos, etc, já ninguém sabe que aquilo sequer é seu, está completamente abandonado. E isso tem que ser resolvido", sustenta o antigo deputado.

Duarte Pacheco sublinha que a resolução destes problemas estruturais é independente da reflexão sobre o combate aos fogos " com alguma descoordenação, mas acredito que 99% da forma mais eficaz, com os meios disponíveis".

Montenegro "chamuscado"?

O social-democrata deteta uma falha na forma como o Primeiro-Ministro foi expressando a sua preocupação com a situação crítica de incêndios.

"Não tenho razões, tal como não tinha razões para duvidar no governo anterior, que o Primeiro-Ministro acompanhasse à distância o nível de situação e que estivesse preocupado com aquilo que estava a acontecer. Mas é a lógica de exteriorizar ou não essa preocupação com os portugueses e a confiança que é preciso dar. E aí houve falhas", reconhece Duarte Pacheco, sublinhando que os portugueses precisam de saber " que alguém está ao leme" em momentos de dificuldade.

No entanto, o ex-deputado do PSD não acredita que esta falha tenha efeitos eleitorais, lembrando que isso não aconteceu com António Costa em 2017 ou com Miguel Albuquerque depois dos incêndios na Madeira.

"Gosto muito pouco desta ideia que se tenta passar de que os políticos não podem tirar férias. Os políticos têm direito às suas férias e o Primeiro-Ministro também, e todos nós devemos valorizar isso porque o descanso é o que nos permite trabalhar melhor", afirma por seu lado Mariana Vieira da Silva, que esteve como ministra nos momentos críticos de 2017.

A deputada do PS acentua contudo a importância da continuação do funcionamento do Governo "de forma visível, ou se quisermos, não discreta, porque as pessoas precisam da presença do Governo, mesmo quando um Primeiro-Ministro por um, dois ou três dias não está presente"

Mariana Vieira da Silva sublinha que é possível passar muitas mensagens importantes fora do teatro de operações. "Faltou capacidade de antecipação, faltou presença. E a presença, quando existiu, foi marcada por ministros a darem conferências de imprensa sem direito a perguntas dos jornalistas".

A necessidade de responder a perguntas

Pela sua experiência governativa, Mariana Vieira da Silva sublinha que há perguntas "que também não gostei de ter que responder" que permitem passar a informação sobre "o que deve ser feito, como deve ser feito, porque é que determinadas coisas são proibidas, como o fogo de artifício".

A ex-ministra deteta " um sinal de incapacidade de comunicação que vários ministros deste Governo têm e que me surpreende, que a nova Ministra da Administração Interna tenha, porque, apesar de tudo, tem uma longa carreira a ter que dar a cara por coisas".

Duarte Pacheco contrapõe que Maria Lúcia Amaral, apesar dos "grandes currículos" e de uma "experiência de vida riquíssima", não está habituada ao confronto político e à necessidade de dar a cara em momentos críticos, por contraponto com outros políticos.

"Para esta área, como se viu já com diferentes ministros, a começar por António Costa, ou pelo malogrado Miguel Macedo, tem que ter pessoas com experiência política para poder coordenar rapidamente uma mensagem para os portugueses", acrescenta Duarte Pacheco.

(Des)coordenação em avaliação

Sobre o combate operacional aos incêndios, Mariana Vieira da Silva assinala problemas na coordenação.

" Havia várias pessoas por nomear, provavelmente porque o Governo tem a intenção de mexer na estrutura da proteção civil - e diz agora isso de forma mais clara do que disse antes. Mas nós não podemos ter estruturas hierárquicas não nomeadas quando chega um momento destes", critica na Renascença.

Duarte Pacheco lembra que pelo menos o Secretário de Estado desta tutela já reconheceu que nem tudo correu bem em termos de coordenação.

" É preciso que essa avaliação seja feita e que sejam retiradas conclusões. Estamos cansados de relatórios, de livros brancos e tudo e mais alguma coisa que depois não passam do papel. É preciso que sejam identificadas as tais falhas e que sejam rapidamente tomadas medidas", apela Duarte Pacheco no programa Casa Comum.