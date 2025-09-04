Tribunal rejeita candidatura do Chega à Câmara de Vimioso

O Tribunal de Miranda do Douro rejeitou a candidatura do Chega à Câmara de Vimioso, no distrito de Bragança, por alegadas irregularidades relacionadas com três elementos que integravam a lista, disse esta quinta-feira à Lusa fonte judicial.

"Por despacho, o Juízo de Competência Genérica de Miranda do Douro [no distrito de Bragança], rejeita definitivamente a lista do partido Chega à Câmara de Vimioso", indicou a mesma fonte.

De acordo com fonte judicial, "considerando que o despacho de 31 de agosto rejeitou a candidatura de três cidadãos que integravam a lista do Chega à Câmara de Vimioso, e as irregularidades verificadas não foram supridas".

"Teriam estes três candidatos de ser substituídos por outros suplentes, o que não aconteceu. Foi verificado que por falta de candidatos suplentes não foi possível perfazer o número total de efetivos pelo que nos termos da lei eleitoral foi rejeitada a candidatura do partido Chega à Câmara Municipal de Vimioso", indicou a fonte.

A Lusa tentou contactar a responsável pela Chega no distrito de Bragança, mas sem sucesso.

Neste concelho do Planalto Mirandês, foram validadas pelo tribunal as candidaturas de João Batista Rodrigues, pela coligação que integra o PCP e o Partido Ecologista Os Verdes (CDU), e as candidaturas à presidência da autarquia de António Oliveira, pelo PS, e de António Santos, pelo PSD.