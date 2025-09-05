Demissão? PS diz que Moedas sabe o que fazer para "manter a coerência política"

Eurico Brilhante Dias, o líder parlamentar do Partido Socialista, defende que o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, deve demitir-se do cargo, após o acidente com o Elevador da Glória que matou 16 pessoas.

Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, Eurico Brilhante Dias garante que, em nome da coerência política, Carlos Moedas não tem outra alternativa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“As decisões às vezes são difíceis, mas o engenheiro Carlos Moedas sabe qual é a única decisão que tem pela frente para manter a coerência política”, disse esta sexta-feira o líder parlamentar socialista.

Eurico Brilhante Dias lembrou que, em 2021, quando Carlos moedas era candidato à câmara, exigiu a demissão a Fernando Medina, no âmbito do caso “Russiagate”, quando a autarquia partilhou dados de manifestantes anti-Putin com a Rússia.

“O engenheiro Carlos Moedas sabe que não devemos exigir aos outros aquilo que não estamos preparados para cumprir. O engenheiro Carlos Moedas sabe que em consciência e em coerência não têm muitas alternativas, e por isso percebo o incómodo”, disse Eurico Brilhante Dias.