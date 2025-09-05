Governo espera que "seriedade" do PS se mantenha para viabilizar Orçamento, socialistas aguardam para ver proposta

O Governo saiu da reunião desta sexta-feira com o Partido Socialista com a certeza de que foi um encontro “construtivo e com conclusões”, mas o PS não se compromete e aponta críticas ao crescimento económico que, diz o líder parlamentar, fica muito longe das promessas feitas durante a campanha eleitoral. Neste encontro, o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) foi um dos temas em cima da mesa. O ministro dos Assuntos Parlamentares espera que o PS mantenha a “lucidez democrática” que permita viabilizar a proposta do Governo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Esperamos com muita convicção que a seriedade se mantenha e a lucidez democrática também e que o PS possa vir a viabilizar o Orçamento do Estado. Houve momentos de grande convergência e outros de natural divergência democrática, como não podia deixar de ser”, disse Carlos Abreu Amorim, aos jornalistas, acrescentando que a primeira reunião com o PS foi “construtiva e com conclusões”.

Na quarta-feira, o Governo falava num “início feliz” das negociações quando recebeu o Chega, a IL e o Livre, e esta sexta-feira o ministro dos Assuntos Parlamentares sublinhou a seriedade e responsabilidade por parte do PS. “Tal como nas outras reuniões que tivemos na passada quarta-feira, tivemos um clima de grande seriedade e de responsabilidade. O PS ouviu as propostas do Governo, houve momentos de concordância e outros de discordância, como é perfeitamente normal neste tipo de reuniões”, concluiu. Alterações à lei laboral e saúde fora do Orçamento Esta é a análise que o Governo faz da reunião, mas o líder parlamentar do Partido Socialista garante que sobre o Orçamento do Estado ainda é cedo para dizer o que quer que seja, uma vez que a proposta do governo não está fechada. “O Partido Socialista esperará o Orçamento de Estado e avaliará a proposta que terá em mãos nesse momento. O próprio Governo hoje, perante algumas das nossas perguntas, considerou que era cedo”, disse aos jornalistas. No entanto, Eurico Brilhante Dias obteve do Governo a garantia que as alterações à lei laboral e à lei de bases da saúde vão ficar fora do documento. “O Governo assumiu algo que para nós é importante, que aspetos de política pública, como as alterações à lei laboral ou as alterações ao quadro da lei de bases da saúde ou conexas com o SNS, são temas que não irão figurar na proposta de Orçamento e vamos esperar com atenção até 10 de outubro para ver se este compromisso do Governo se cumpre”, avisou Eurico Brilhante Dias.