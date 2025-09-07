Elevador da Glória. Alexandra Leitão acusa Moedas de fazer "exercício de desculpabilização"

A socialista Alexandra Leitão, candidata pela coligação PS/Livre/BE/PAN à Câmara de Lisboa nas próximas autárquicas, acusou este domingo o presidente da autarquia e recandidato, Carlos Moedas (PSD), de fazer "exercício de desculpabilização" sobre acidente no elevador da Glória. "Carlos Moedas voltou ao ataque pessoal. Não sabe fazer política de outra forma. Quem o oiça acha que a primeira vítima do trágico acidente no Elevador da Glória foi ele próprio. Não foi. Foram os mortos, os feridos e as suas famílias", afirmou Alexandra Leitão, numa publicação na rede social X, em reação à entrevista do presidente da Câmara de Lisboa.

A socialista considerou que a entrevista que Carlos Moedas deu hoje à noite à SIC "é um exercício de desculpabilização pouco digno de um responsável político". "Não trouxe respostas, não apresentou soluções e não anunciou uma única medida que ajude as vítimas ou que restaure a confiança dos lisboetas nas infraestruturas da cidade", apontou. Em entrevista à SIC, a primeira dada a um órgão de comunicação social desde o acidente com o Elevador da Glória, que ocorreu na quarta-feira e causou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, o social-democrata Carlos Moedas criticou "a politização" da tragédia. "Revolta-me muito ver que certos partidos políticos, de uma maneira direta, e outros dissimulados, como é o caso do PS de Lisboa [...] porque no fundo tem uma candidata que não vem pedir a minha demissão, mas encarrega todos os seus sicários e todos os seus apoiantes para vierem por trás como Pedro Nuno Santos como Brilhante Dias", declarou o presidente da Câmara de Lisboa. O autarca do PSD disse ainda que faz "uma grande diferença" entre o PS liderado por José Luís Carneiro, "que é um homem centrista", e o PS de Lisboa, "que é um bloco da esquerda, aliado ao BE, que se radicalizou", considerando que "há dois PS diferentes".