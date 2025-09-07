Elevador da Glória. Carneiro diz que escrutínio vai ser feito nas autárquicas

07 set, 2025 - 13:12 • Lusa
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, considerou este domingo que o grande escrutínio político que vai ser feito sobre a tragédia do elevador da Glória, em Lisboa, vai ser nas eleições autárquicas de 12 de outubro.
Questionado pelos jornalistas sobre se o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, devia ou não demitir-se na sequência do acidente trágico no elevador da Glória, em Lisboa, que matou 16 pessoas e fez mais de 20 feridos, José Luís Carneiro disse que o seu "parecer é aquele que tem de ver com respeito pelo escrutínio daqueles que têm uma eleição própria para fazer o escrutínio do seu presidente da Câmara Municipal de Lisboa".
"Naturalmente que o escrutínio tem de ser feito. A partir de agora, em termos de sede de vereação municipal e também da candidata à Câmara Municipal [Alexandra Leitão], de realizarem esse escrutínio. Mas é um escrutínio que vai ser feito no dia 12 de outubro. Esse é mesmo o grande escrutínio político", disse.
Os restantes escrutínios, "de natureza civil, de natureza criminal", serão realizados por "outras entidades que o realizam à luz da lei", declarou José Luís Carneiro.
O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e 22 feridos.
O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de 276 metros e é muito procurado por turistas.