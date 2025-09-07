Elevador da Glória. Marcelo diz que Moedas é "politicamente responsável"

07 set, 2025 - 14:20 • João Malheiro
Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que "quem exerce um cargo político é politicamente responsável", quando questionado sobre Carlos Moedas no caso do acidente do elevador da Glória que descarrilou na quarta-feira.
Aos jornalistas, o Presidente da República referiu este domingo que devem ser os eleitores a fazer o juízo do que aconteceu, nas urnas.
"Tiveram a oportunidade, em relação ao Governo, se pronunciar, reafirmando a confiança. Há posições diferentes sobre essa matéria", exemplificou.
"Não quer dizer demissão, muito menos a esta distância de eleições. Não quer dizer que o eleitorado de uma forma ou de outra", reiterou.
O chefe de Estado português realçou que ele próprio assume, igualmente, responsabilidade política, tendo sido o Presidente da República a assumir os contactos de condolências aos países das vítimas mortais.
Também este domingo o secretário-geral do PS considerou que o grande escrutínio político à tragédia do elevador da Glória, em Lisboa, vai ser nas eleições autárquicas de 12 de outubro.
O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e 22 feridos.
O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de 276 metros e é muito procurado por turistas.