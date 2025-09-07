Elevador da Glória. Marcelo diz que Moedas é "politicamente responsável"

Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que "quem exerce um cargo político é politicamente responsável", quando questionado sobre Carlos Moedas no caso do acidente do elevador da Glória que descarrilou na quarta-feira.

Aos jornalistas, o Presidente da República referiu este domingo que devem ser os eleitores a fazer o juízo do que aconteceu, nas urnas.

"Tiveram a oportunidade, em relação ao Governo, se pronunciar, reafirmando a confiança. Há posições diferentes sobre essa matéria", exemplificou.

Para Marcelo Rebelo de Sousa não há dúvidas sobre as responsabilidades politicas, embora sublinhe que isso não quer dizer que tenha de haver uma demissão.

"Não quer dizer demissão, muito menos a esta distância de eleições. Não quer dizer que o eleitorado de uma forma ou de outra", reiterou.

O chefe de Estado português realçou que ele próprio assume, igualmente, responsabilidade política, tendo sido o Presidente da República a assumir os contactos de condolências aos países das vítimas mortais.

Também este domingo o secretário-geral do PS considerou que o grande escrutínio político à tragédia do elevador da Glória, em Lisboa, vai ser nas eleições autárquicas de 12 de outubro.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e 22 feridos.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de 276 metros e é muito procurado por turistas.