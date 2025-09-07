Elevador da Glória. Marques Mendes quer apuramento de responsabilidades mas considera precipitado falar em demissões

O candidato presidencial Luís Marques Mendes considerou este domingo que devem ser apuradas todas as responsabilidades do acidente com o elevador da Glória, mas considerou precipitado falar em demissões, e destacou a "atitude responsável" do PS.

"Nós não podemos pôr o carro à frente dos bois. Responsabilidades, apurá-las todas, as técnicas e as políticas, mas fazê-lo com o rigor que as coisas exigem. Ainda ninguém sabe exatamente porque é que aconteceu aquele acidente gravíssimo, aquela tragédia. Vamos esperar e depois assumir responsabilidades", afirmou, quando questionado se os responsáveis políticos se devem demitir.

O antigo líder do PSD falava aos jornalistas em Peniche (distrito de Leiria), à margem de uma intervenção da iniciativa Campus da Liberdade 2025, organizada pelo Instituto +Liberdade.

O candidato às eleições presidenciais do início do próximo ano defendeu que "a culpa não pode morrer solteira" e "não pode impor-se uma ideia de impunidade".

Considerou que o "Estado voltou a falhar", mas "falta saber é o que é que falhou em concreto", e disse que é preciso aguardar pelo inquérito que deve ser feito "com tranquilidade e com rigor", mas "num prazo razoável".

Luís Marques Mendes deixou também "uma palavra de muito apreço pela atitude responsável da generalidade dos agentes políticos e, em especial, do PS, do seu secretário-geral e da sua candidata à Câmara de Lisboa, porque, ao evitarem entrar na querela das demissões, estão a dar um sinal de exigência na mesma, mas de maturidade e de sentido de responsabilidade".

O Elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e 23 feridos.

O equipamento gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.