Elevador da Glória. Seguro pede "apuramento rigoroso" de todas as responsabilidades

O candidato presidencial António José Seguro defendeu este sábado o "apuramento rigoroso" de todas as responsabilidades na sequência do acidente com o elevador da Glória, que seja célere.

"Tem de haver um apuramento rigoroso das responsabilidades técnicas, de gestão, políticas, as que houver. Tem de haver a garantia de que não se volta a esta situação, mas tem de haver respostas a estas perguntas. Os portugueses, os lisboetas, merecem a resposta cabal às perguntas que acabei de fazer e outras que, naturalmente, estão a ser feitas", afirmou o antigo líder socialista.

António José Seguro questionou: "Aquela zona que não faz parte da inspeção diária, é inspecionada por quem? Com que periodicidade? Qual foi a última vez que ela foi inspecionada? De quem é a responsabilidade? Mais, também hoje veio a público que o sistema de travões não funcionou, nem poderia funcionar. Mas não poderia funcionar porquê? Só agora é que se chegou a essa conclusão?".

O antigo secretário-geral do PS falava aos jornalistas em Peniche (distrito de Leiria), à margem de uma intervenção da iniciativa Campus da Liberdade 2025, organizada pelo Instituto +Liberdade.

O candidato a Presidente da República nas eleições do início do próximo ano pediu urgência e rigor nas respostas, defendendo que "os portugueses merecem transparência".

"Os portugueses merecem saber o que é que aconteceu e, para além de saber o que é que aconteceu, de quem são os responsáveis", sustentou. .

Seguro afirmou que garantir a segurança é uma das responsabilidades do Estado e defendeu que "pode não haver dinheiro para outras coisas, mas tem de haver dinheiro para a segurança dos portugueses e para proteger a vida dos portugueses".

Questionado se os responsáveis políticos se devem demitir, António José Seguro considerou que essa é uma questão para os partidos.

"Esse é o debate dos partidos. Eu não me envolvo, eu sou candidato a Presidente da República e, como candidato a Presidente da República, o meu foco é outro, a minha preocupação é outra, é a segurança dos portugueses", indicou o candidato às eleições presidenciais do início do próximo ano.

O Elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e 23 feridos.

O equipamento é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.