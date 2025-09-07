Raimundo ataca OE e pressiona PS: "A política de direita não se combate dando-lhe a mão, mas travando-lhe o passo"

(em atualização)

A cerca de um mês da entrega da proposta do Orçamento do Estado no Parlamento, e sem se saber ainda com quem irá o Governo contar para a viabilização do documento, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo atira aos partidos à esquerda e à direita, acusando a Iniciativa Liberal de ser a "lebre ideológica" do executivo, o Chega de ser uma "fábrica de mentiras", sendo este o "abre-latas da política de direita".

Falando no encerramento da Festa do Avante, na Quinta da Atalaia, na Amora, Paulo Raimundo não poupou o PS que acusa de andas "às cotoveladas com o Chega para ver quem é o mais cúmplice do Governo, para ver quem é o par favorito de um Orçamento do Estado". O líder comunista aconselha os socialistas: "A política de direita não se combate dando-lhe a mão, mas sim travando-lhe o passo."

Deixando o Bloco de Esquerda e o Livre completamente de fora do discurso, o líder do PCP acusa o PS, dizendo que "como sempre, parece disponível para dar as duas mãos ao Governo". Quanto ao PCP, Raimundo garante: "Cá estaremos para lhe dar firme combate".

Pacote laboral "derrotado" nas empresas e nas ruas

Com as alterações à legislação laboral que o Governo quer fazer, o líder comunista admite nas entrelinhas que a força parlamentar do PCP é escassa para fazer frente às eventuais mexidas na lei, mas está convicto que a batalha acontecerá depois, nas empresas e nas ruas.

"Vendem a cartilha laboral como se fosse a última bolacha do pacote", começa por dizer Raimundo, "mas desse pacote só sai mais exploração" e "ainda mais facilidade em despedir". Mais à frente, prevê o secretário-geral comunista, "quem trabalha tem de responder com unidade".

"O Governo pode acordar o que quiser com quem quiser e onde quiser, mas o seu pacote terá dos trabalhadores a resposta que se exige e pode ser derrotado nas empresas, nos locais de trabalho e na rua", avisa Raimundo, fazendo antever qual será a mensagem que centrais sindicais como a CGTP-IN vai levar esta segunda-feira à audiência com o Presidente da República.

Reconhecimento "imediato" do Estado da Palestina

"O Governo português tem de reconhecer, imediatamente e sem condicionalismos, o Estado da Palestina". Paulo Raimundo volta a pressionar o executivo liderado por Luís Montenegro, exigindo também que Portugal reconheça o direito de retorno dos refugiados palestinianos.

O secretário-geral do PCP, perante os milhares de pessoas presentes no encerramento da Festa do Avante, na Quinta da Atalaia, no Seixal, omitiu no seu discurso a situação dos reféns israelitas que permanecem às mãos do movimento Hamas desde o ataque de 7 de outubro de 2023.