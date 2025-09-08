António José Seguro pede respostas sobre acidente no elevador da Glória, sem entrar em debate político

António José Seguro, candidato à Presidência da República, prefere não comentar a atribuição de responsabilidades políticas no seguimento do descarrilamento do elevador da Glória, por se tratar de um “assunto da vida partidária”.

Questionado sobre a sua posição quanto ao acidente, à margem de uma reunião com D. José Ornelas na Conferência Episcopal Portuguesa, Seguro afirma que “a questão da demissão ou não demissão do Presidente da Câmara de Lisboa é um assunto da vida partidária”.

Como candidato a Belém, diz que o seu foco está no apuramento das causas e das responsabilidades, pois “precisamos de ter confiança cada vez que entramos num transporte público”.

“A minha preocupação tem a ver com a segurança dos portugueses — como é que foi possível esta tragédia e o que é que vai ser feito para impedir que tragédias como esta voltem a repetir-se", disse.

Para Seguro, ainda “há perguntas para as quais não há resposta”, nomeadamente no que diz respeito à inspeção e ao sistema de travagem.

“Já se percebeu que a causa terá tido origem numa zona que não é visível pela inspeção diária que era feita. Então e essa inspeção, nessa zona não visível, era feita com que periodicidade? Qual é que foi a última vez que foi feita? Quem é que tinha essa responsabilidade?”, questionou.

Outra pergunta para a qual o ex-líder do PS quer resposta tem a ver com o sistema de travagem, que "foi acionado, mas não funcionou".

"Diz-se no pré-relatório que nunca funcionaria. E só agora é que descobriram isso? Foi preciso haver uma tragédia para chegar a esta situação? Tem de haver responsabilidades. Quais eram os organismos? Quais eram os responsáveis? Morreram 16 pessoas", apelou.

O socialista considera ainda que estas respostas têm de ser “dadas em tempo útil”, pois “os portugueses têm direito à verdade”. “Não se pode estar à espera de um ano ou seis meses para essas respostas”.

Questionado sobre se faz sentido discutir responsabilidades políticas, Seguro respondeu que sim. Contudo, remeteu essa discussão para os partidos, considerando que não é uma avaliação da competência de um candidato à Presidência da República.

"Eu volto a dizer que a minha preocupação é com a segurança dos portugueses. Se o Presidente da República entende que deve entrar nesse debate, é um entendimento dele. O meu entendimento é diferente", respondeu, quando questionado sobre as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa de domingo.

O Presidente da República afirmou que o autarca de Lisboa, Carlos Moedas, tem "responsabilidade política" sobre o acidente no elevador da Glória, mas considera que não faz sentido falar em demissão a um mês de eleições.

António José Seguro reuniu-se esta segunda-feira com D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, para discutir temas como a pobreza e a habitação.