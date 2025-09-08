Menu
Autárquicas 2025

Autárquicas 2025: Renascença lança ciclo de debates “A Voz das Cidades”

08 set, 2025 - 12:30 • Filipa Ribeiro

Na preparação para as eleições autárquicas de 2025, a Renascença vai passar por seis cidades de norte a sul do país para conhecer as propostas dos principais candidatos às eleições de 12 de outubro.

Durante o próximo mês, a Renascença irá organizar debates em seis cidades do país para ouvir os principais candidatos nas eleições autárquicas de 12 de outubro.

Entre os concelhos que vão acolher os debates estão Sintra, Faro, Coimbra, Porto, Vila Nova de Gaia e Lisboa..

Os debates promovidos pela Renascença arrancam na quarta-feira, dia 10 de setembro, com a transmissão do confronto entre os principais candidatos à Câmara Municipal de Sintra - o segundo concelho mais populoso do país - e terminam na capital, com o debate entre os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa na sexta feira dia 26 de setembro.

O ciclo de debates, a Voz das Cidades, será publicado e transmitido na Renascença todas as quartas e sextas feiras depois das 13h00 e terá ainda versão vídeo para ver no canal de YouTube.

Confira o calendário:

Quarta feira, 10 de setembro - Debate com os candidatos à Câmara Municipal de Sintra

Sexta feira, 12 de setembro - Debate com os candidatos à Câmara Municipal de Faro

Quarta feira, 17 de setembro - Debate com os candidatos à Câmara Municipal de Coimbra

Sexta feria, 19 de setembro - Debate com os candidatos à Câmara Municipal do Porto

Quarta feira, 24 de setembro - Debate com os candidatos à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

Sexta feira, 26 de setembro- Debate com os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa.

