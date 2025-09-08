Autárquicas 2025: Renascença lança ciclo de debates “A Voz das Cidades”

08 set, 2025 - 12:30 • Filipa Ribeiro
Durante o próximo mês, a Renascença irá organizar debates em seis cidades do país para ouvir os principais candidatos nas eleições autárquicas de 12 de outubro.
Entre os concelhos que vão acolher os debates estão Sintra, Faro, Coimbra, Porto, Vila Nova de Gaia e Lisboa..
Os debates promovidos pela Renascença arrancam na quarta-feira, dia 10 de setembro, com a transmissão do confronto entre os principais candidatos à Câmara Municipal de Sintra - o segundo concelho mais populoso do país - e terminam na capital, com o debate entre os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa na sexta feira dia 26 de setembro.
O ciclo de debates, a Voz das Cidades, será publicado e transmitido na Renascença todas as quartas e sextas feiras depois das 13h00 e terá ainda versão vídeo para ver no canal de YouTube.
Confira o calendário:
Quarta feira, 10 de setembro - Debate com os candidatos à Câmara Municipal de Sintra
Sexta feira, 12 de setembro - Debate com os candidatos à Câmara Municipal de Faro
Quarta feira, 17 de setembro - Debate com os candidatos à Câmara Municipal de Coimbra
Sexta feria, 19 de setembro - Debate com os candidatos à Câmara Municipal do Porto
Quarta feira, 24 de setembro - Debate com os candidatos à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Sexta feira, 26 de setembro- Debate com os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa.