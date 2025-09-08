Menu
Carneiro acusa Moedas de "mentira sobre razões que levaram Jorge Coelho a pedir demissão"

08 set, 2025 - 23:04 • Ricardo Vieira

Líder socialista acusa autarca de ataques inaceitáveis a membros do PS após o desastre no Elevador da Glória, mas não pede para já a demissão de Carlos Moedas antes que sejam apuradas as causas do acidente.

As declarações do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, no rescaldo do desastre no Elevador da Glória, foram "injustas, imorais, inaceitáveis e incompreensíveis”, acusou esta segunda-feira o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, em entrevista à CNN Portugal.

O líder socialista considera que "há aqui um perfil de desresponsabilização" por parte do autarca da capital e confessa ter ficado "indignado" com a entrevista de Carlos Moedas à SIC, no domingo à noite.

José Luís Carneiro considera que Moedas utilizou "linguagem insultuosa", quando comparou socialistas a "sicários, assassinos a soldo", mas ainda foi mais longe.

"E mais grave, até do ponto de vista moral, ao trazer à colação alguém que não está entre nós, com uma mentira sobre as razões que levaram Jorge Coelho a pedir a demissão após a queda da ponte de Entre-os-Rios", lamentou o secretário-geral do PS.

José Luís Carneiro diz que este é o tempo de apurar as causas do descarrilamento do Elevador da Glória e não pede, para já, a demissão de Carlos Moedas.

"Há uma responsabilidade política, porque o principal e primeiro responsável pela proteção civil e cuidado pela cidade de Lisboa é o presidente da câmara municipal. Outra coisa é a culpa e ainda não há elementos que permitam pedir a demissão de Carlos Moedas."

O líder do PS considera que Carlos Moedas tem "responsabilidades de natureza política", mas admite que "outra questão é a culpa em relação àquilo que aconteceu" e isso ainda vai ser apurado pelas autoridades.

No entanto, José Luís Carneiro considera que o autarca de Lisboa está confrontado com um "problema grave de consciência e coerência", porque no passado pediu a demissão de Fernando Medina por causa do "Russiagate".

