Carneiro acusa Moedas de "mentira sobre razões que levaram Jorge Coelho a pedir demissão"

As declarações do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, no rescaldo do desastre no Elevador da Glória, foram "injustas, imorais, inaceitáveis e incompreensíveis”, acusou esta segunda-feira o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, em entrevista à CNN Portugal.

O líder socialista considera que "há aqui um perfil de desresponsabilização" por parte do autarca da capital e confessa ter ficado "indignado" com a entrevista de Carlos Moedas à SIC, no domingo à noite.

José Luís Carneiro considera que Moedas utilizou "linguagem insultuosa", quando comparou socialistas a "sicários, assassinos a soldo", mas ainda foi mais longe.

"E mais grave, até do ponto de vista moral, ao trazer à colação alguém que não está entre nós, com uma mentira sobre as razões que levaram Jorge Coelho a pedir a demissão após a queda da ponte de Entre-os-Rios", lamentou o secretário-geral do PS.