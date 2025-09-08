Carneiro acusa Moedas de "mentira sobre razões que levaram Jorge Coelho a pedir demissão"

08 set, 2025 - 23:04 • Ricardo Vieira
As declarações do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, no rescaldo do desastre no Elevador da Glória, foram "injustas, imorais, inaceitáveis e incompreensíveis”, acusou esta segunda-feira o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, em entrevista à CNN Portugal.
O líder socialista considera que "há aqui um perfil de desresponsabilização" por parte do autarca da capital e confessa ter ficado "indignado" com a entrevista de Carlos Moedas à SIC, no domingo à noite.
José Luís Carneiro considera que Moedas utilizou "linguagem insultuosa", quando comparou socialistas a "sicários, assassinos a soldo", mas ainda foi mais longe.
"E mais grave, até do ponto de vista moral, ao trazer à colação alguém que não está entre nós, com uma mentira sobre as razões que levaram Jorge Coelho a pedir a demissão após a queda da ponte de Entre-os-Rios", lamentou o secretário-geral do PS.
José Luís Carneiro diz que este é o tempo de apurar as causas do descarrilamento do Elevador da Glória e não pede, para já, a demissão de Carlos Moedas.
"Há uma responsabilidade política, porque o principal e primeiro responsável pela proteção civil e cuidado pela cidade de Lisboa é o presidente da câmara municipal. Outra coisa é a culpa e ainda não há elementos que permitam pedir a demissão de Carlos Moedas."
O líder do PS considera que Carlos Moedas tem "responsabilidades de natureza política", mas admite que "outra questão é a culpa em relação àquilo que aconteceu" e isso ainda vai ser apurado pelas autoridades.
No entanto, José Luís Carneiro considera que o autarca de Lisboa está confrontado com um "problema grave de consciência e coerência", porque no passado pediu a demissão de Fernando Medina por causa do "Russiagate".