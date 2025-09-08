Correia de Campos, antigo ministro da Saúde do PS, é mandatário de Gouveia e Melo

O antigo ministro da Saúde do PS, António Correia de Campos, é mandatário de Henrique Gouveia e Melo por Viseu. O nome do antigo presidente do Conselho Económico e Social faz parte da lista de mandatários distritais divulgada esta terça-feira. A antiga deputada do PSD, Mónica Quintela, é mandatária por Coimbra, e um deputado atual, Firmino Marques, é coordenador em Braga.

No distrito de Lisboa, a candidatura do ex-Chefe de Estado-Maior da Armada conta com Conceição Calhau, professora catedrática na Nova Medical School, como mandatária, enquanto a coordenadora distrital é Irina Dias Lopes, atual adjunta do presidente da autarquia de Oeiras, Isaltino Morais. Fernando Negrão, ex-ministro da Justiça, é mandatário por Setúbal.

Em Aveiro, a mandatária é Maria de Lurdes Breu, ex-presidente da Câmara de Estarreja e uma das primeiras mulheres a liderar uma autarquia em Portugal. Em Braga, a responsabilidade cabe a Maria do Céu Ameixinha, enfermeira que coordenou a vacinação contra a covid-19 na capital de distrito minhota — onde o coordenador é Firmino Marques, deputado do PSD e ex-vice-presidente da Câmara Municipal de Braga.