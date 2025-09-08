Correia de Campos, antigo ministro da Saúde do PS, é mandatário de Gouveia e Melo

08 set, 2025 - 16:51 • João Pedro Quesado
O antigo ministro da Saúde do PS, António Correia de Campos, é mandatário de Henrique Gouveia e Melo por Viseu. O nome do antigo presidente do Conselho Económico e Social faz parte da lista de mandatários distritais divulgada esta terça-feira. A antiga deputada do PSD, Mónica Quintela, é mandatária por Coimbra, e um deputado atual, Firmino Marques, é coordenador em Braga.
No distrito de Lisboa, a candidatura do ex-Chefe de Estado-Maior da Armada conta com Conceição Calhau, professora catedrática na Nova Medical School, como mandatária, enquanto a coordenadora distrital é Irina Dias Lopes, atual adjunta do presidente da autarquia de Oeiras, Isaltino Morais. Fernando Negrão, ex-ministro da Justiça, é mandatário por Setúbal.
Em Aveiro, a mandatária é Maria de Lurdes Breu, ex-presidente da Câmara de Estarreja e uma das primeiras mulheres a liderar uma autarquia em Portugal. Em Braga, a responsabilidade cabe a Maria do Céu Ameixinha, enfermeira que coordenou a vacinação contra a covid-19 na capital de distrito minhota — onde o coordenador é Firmino Marques, deputado do PSD e ex-vice-presidente da Câmara Municipal de Braga.
No Porto, o mandatário é António Tavares, provedor da Misericórdia na cidade. O mandatário por Beja é Luís Serrano, antigo governador civil da região. Por Bragança, a mandatária é Isabel Maria Lopes, deputada do PSD; por Castelo Branco é Afonso Camões, ex-diretor de comunicação do Governo de Macau; por Évora é José Alexandre Policarpo, advogado.
A lista conta ainda com Pedro Pimpão como moderador por Faro, Joaquim Brigas pelo distrito da Guarda, Carlos Bonifácio por Leiria, Ricardo Pinheiro por Portalegre, Pedro Melo por Santarém, Artur Soveral de Andrade por Vila Real, João Carlos Gomes pela Madeira, Gualter Couto por São Miguel e Francisco Maduro Dias pela ilha Terceira.