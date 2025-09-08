Elevador da Glória: Chega apresenta moção de censura, Moedas deixa reunião

O Chega entregou na Assembleia Municipal de Lisboa uma moção de censura ao presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD), após o descarrilamento do elevador da Glória, acusando-o de falhar no dever de "garantir a segurança da cidade". A oposição critica o autarca por ter abandonado a reunião extraordinária, desta segunda-feira. O "presidente da Câmara Municipal de Lisboa falhou no seu dever mais elementar: garantir a segurança da cidade e proteger a vida de quem nela habita, trabalha e visita. Não basta celebrar contratos de concessão: é preciso fiscalizar, agir preventivamente e assumir responsabilidades. Nada disso foi feito", considerou o grupo municipal do Chega na moção de censura a Moedas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A moção surge na sequência do descarrilamento, na quarta-feira, do elevador da Glória, em Lisboa, provocando 16 mortos e 22 feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades. Segundo Bruno Mascarenhas, pelo grupo municipal, as "consequências desta tragédia são devastadoras", nomeadamente em termos de "vítimas mortais, feridos graves e famílias destruídas", e "perda de confiança dos lisboetas e da comunidade internacional nos serviços públicos municipais".

Mas também no "impacto negativo no turismo e na notoriedade internacional de Lisboa" e "indemnizações que, direta ou indiretamente, poderão recair sobre contribuintes, uma vez que a Carris é integralmente detida pela Câmara Municipal". Na fundamentação da censura política refere-se que "o elevador da Glória não é apenas um meio de transporte", é "um monumento nacional, um símbolo da cidade e um equipamento público da responsabilidade direta do município de Lisboa". A exploração e manutenção do equipamento que liga o Bairro Alto à Praça dos Restauradores é da Carris, empresa detida a 100% pela câmara, "mas a superintendência, a fiscalização e a tutela política pertencem ao presidente da câmara" e executivo, salienta-se na moção. "Apesar de ter delegado competências no vereador Filipe Anacoreta Correia [CDS-PP], a lei é clara: os atos praticados ao abrigo de delegação valem como se praticados pelo próprio presidente da câmara", advogaram os subscritores, acrescentando que o contrato de manutenção com a empresa privada terminou em 31 de agosto e o concurso público lançado ficou deserto. Perante o recurso a "um ajuste direto, sem reforço de garantias nem inspeções extraordinárias", considerou-se que, "no momento do acidente, o elevador da Glória circulava sem cobertura contratual estável, num regime transitório que expunha utilizadores e turistas a riscos conhecidos". "Acresce que sindicatos e trabalhadores vinham alertando para falhas na tensão dos cabos e para problemas recorrentes de manutenção. Esses alertas foram ignorados pelo executivo camarário - entidade supervisora", aponta-se. No enquadramento legal, notou-se que, como decorre do contrato de concessão, a suspensão pela Carris, entre "2011 a 2016, de quaisquer investimentos na renovação da frota de autocarros e elétricos causa dificuldades muito severas no cumprimento das suas obrigações contratuais de serviço público". Nesse sentido, é "interesse da cidade de Lisboa manter a Carris como operador interno do município", mas impõe-se "? ampliação do prazo contratual da concessão".

Uma vez que a Carris é uma "empresa local", a Câmara de Lisboa designa o seu representante na assembleia-geral, e o executivo de Carlos Moedas mandatou o vereador da Mobilidade para votar favoravelmente a eleição do presidente do conselho de administração. Na moção refere-se ainda que o contrato de concessão de serviço público prevê como obrigações da concessionária, nomeadamente "cumprir as instruções e determinações que lhe sejam transmitidas pelo concedente" e "submeter-se às ações de fiscalização de natureza técnica e operacional previstas na lei". O líder do Chega, André Ventura, voltou esta segunda-feira a questionar o primeiro-ministro, Luís Montenegro. “Dirijo-me especialmente ao primeiro-ministro de Portugal, porque é líder do partido a que o engenheiro Carlos Moedas pertence. Qual é a sua opinião sobre isso? Podem morrer 16 pessoas e ninguém tem culpa, olharmos para o lado e fingirmos que nada aconteceu? Não há aqui uma responsabilidade política que nós sempre dissemos em democracia que tem que ser assumida e partilhada?”, afirma André Ventura. Oposição lamenta saída de Moedas durante reunião A oposição à liderança na Câmara de Lisboa criticou o facto de o presidente da autarquia, Carlos Moedas, ter saído da reunião extraordinária sobre o acidente com o elevador da Glória, que acabou por ser interrompida. Segundo o gabinete do presidente da câmara, Carlos Moedas saiu da reunião do executivo municipal pelas 12h00 para se encontrar com a ministra da Saúde no sentido de ter “um ponto de situação sobre os feridos” do descarrilamento do elevador da Glória, que ocorreu na quarta-feira e provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades. A reunião extraordinária da câmara, que começou pelas 09h30, para discutir medidas sobre o acidente, foi interrompida pelas 13h00, prevendo-se a retoma pelas 14h30, para votação das propostas da liderança PSD/CDS, PS e PCP. O vereador do PS Pedro Anastácio disse que Carlos Moedas “abandonou a reunião” e repudiou a ausência na discussão de “uma situação com esta gravidade”, considerando ainda que a sessão já deveria ter acontecido e referindo que, após os trabalhos da manhã de hoje, “ainda há muitos aspetos que são necessários esclarecer”. O PS propõe medidas para apoio às vítimas, “transparência e esclarecimento profundo, cabal e célere” sobre o acidente, e para garantir a confiança dos equipamentos da cidade de Lisboa, assim como a criação de um memorial de homenagem às vítimas.