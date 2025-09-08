Moedas: “A responsabilidade política pode-se apurar já. Eu tenho a certeza daquilo que fiz”

Carlos Moedas disse esta segunda-feira que a responsabilidade política pela tragédia do Elevador da Glória pode ser apurada “já”, sem necessidade de relatórios nem de esperar pelas eleições de 12 de outubro.

Em entrevista à “CMTV”, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa garantiu estar “de espírito descansado” quanto às decisões que tomou enquanto responsável político.

“A responsabilidade política é: eu tomei alguma decisão que fizesse com que a Carris tivesse menos orçamento, investisse menos, ou tivesse menos manutenção? Eu estava informado como político e não o fiz, não atuei? Se isso é verdade, então eu assumo a responsabilidade política”, disse Moedas.

O autarca rejeitou, contudo, a possibilidade de se demitir. “Não são as eleições que vão trazer a solução”, disse, defendendo que o importante neste momento é apurar tecnicamente as causas do acidente.

Moedas queixou-se das críticas da oposição: “Estive quatro dias a ser atacado por máquinas políticas.” E também acusou o PS de levar a cabo “uma estratégia de politizar a tragédia”.

A propósito das consequências práticas da tragédia, Moedas garantiu que a Carris está a ponderar avançar com indemnizações às vítimas e respetivas famílias, mesmo antes de existir um relatório técnico final. “Sem dúvida, e está a ser ponderado. Temos o fundo para podermos acionar rapidamente”, disse.