Moedas: “A responsabilidade política pode-se apurar já. Eu tenho a certeza daquilo que fiz”

08 set, 2025 - 21:03 • Fábio Monteiro
Carlos Moedas disse esta segunda-feira que a responsabilidade política pela tragédia do Elevador da Glória pode ser apurada “já”, sem necessidade de relatórios nem de esperar pelas eleições de 12 de outubro.
Em entrevista à “CMTV”, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa garantiu estar “de espírito descansado” quanto às decisões que tomou enquanto responsável político.
“A responsabilidade política é: eu tomei alguma decisão que fizesse com que a Carris tivesse menos orçamento, investisse menos, ou tivesse menos manutenção? Eu estava informado como político e não o fiz, não atuei? Se isso é verdade, então eu assumo a responsabilidade política”, disse Moedas.
O autarca rejeitou, contudo, a possibilidade de se demitir. “Não são as eleições que vão trazer a solução”, disse, defendendo que o importante neste momento é apurar tecnicamente as causas do acidente.
Moedas queixou-se das críticas da oposição: “Estive quatro dias a ser atacado por máquinas políticas.” E também acusou o PS de levar a cabo “uma estratégia de politizar a tragédia”.
A propósito das consequências práticas da tragédia, Moedas garantiu que a Carris está a ponderar avançar com indemnizações às vítimas e respetivas famílias, mesmo antes de existir um relatório técnico final. “Sem dúvida, e está a ser ponderado. Temos o fundo para podermos acionar rapidamente”, disse.
Quanto à gestão da manutenção do Elevador da Glória, o presidente da Câmara admite rever a atual externalização, se tal se justificar por razões de segurança. “Eu admito tudo o que seja pela segurança”, disse, acrescentando que o modelo atual já vem de governos anteriores e que será avaliado após as conclusões da investigação.
Quanto à eventual responsabilização da Carris como pessoa coletiva, o presidente da Câmara respondeu que tal dependerá das conclusões técnicas. “Não, não havendo a responsabilidade humana, haverá a responsabilidade técnica. Pode haver aqui uma responsabilidade da Carris, mas também pode haver uma responsabilidade da empresa que enviou aquela peça com defeito”, explicou.
O Elevador da Glória, um dos mais emblemáticos de Lisboa e muito procurado por turistas, liga a Praça dos Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara.
O descarrilamento ocorreu na passada quarta-feira, num troço de 276 metros gerido pela Carris.
