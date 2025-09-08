UGT não exclui greve geral se o Governo "continuar intransigente"

O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, pede ao Governo para "recuar em toda a linha", referindo-se à reforma à lei laboral, apresentada pelo Executivo no final do mês de julho.

A central sindical, que foi recebida esta segunda-feira pelo Presidente da República no Palácio de Belém, considera que há motivos para o Chefe de Estado enviar estas alterações para o Tribunal Constitucional, no caso de serem aprovadas no Parlamento. Mas antes de isso poder sequer acontecer, pedem a Marcelo Rebelo de Sousa para assumir uma posição pública sobre o tema.

"Entendemos que o Presidente deve-se pronunciar sobre aquilo que está em cima da mesa", defende Tiago Oliveira, à saída do Palácio de Belém, em declarações aos jornalistas.



O líder da CGTP considera que o Governo se prepara para fazer um "ataque aos direitos de quem trabalha" e desafia o Executivo de Montenegro a recuar.

UGT não exlui greve geral

Por sua vez, a União Geral de Trabalhadores não exclui a hipótese de convocar uma greve geral, se o Governo for intransigente nas negociações dos próximos dias. Mário Mourão pede ao Executivo que cumpra o que prometeu, e que seja flexível nas negociações com os parceiros sociais

"Se o Governo continuar intransigente com os parceiros é um bom motivo para encetarmos formas de luta, não excluindo a greve geral, com outras organizações sindicais", afirmou o sindicalista à saída do Palácio de Belém.

Mário Mourão refere-se à CGTP, a quem admite dar a mão em caso de extrema necessidade, recordando que isso já aconteceu anteriormente. Ainda assim, o secretário geral da UGT assume que nesta altura ainda é cedo para decidir o que vão fazer.

O secretário-geral da União Geral de Trabalhadores abre a porta das negociações ao Governo, mas também deixa avisos ao elenco liderado por Luís Montenegro: "Espero que que, no final desta discussão, a proposta possa ser bem diferente daquela que está hoje em cima da mesa da concertação social, a UGT está disponível para o diálogo e para a concertação, mas também há limites", vinca.

Mário Mourão, critica o que considera ser a "obsessão ideológica do Governo" para fazer esta reforma à lei laboral que classifica como "um perigo e um retrocesso".

CCP acredita em acordo e lamenta "posturas radicais"

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal acredita que é possível alcançar um acordo na concertação social para a reforma na lei laboral. A organização que representa alguns patrões também foi recebida esta tarde pelo Presidente da República no Palácio de Belém.

No final, e aos jornalistas, o João Vieira Lopes, presidente da CCP, lamentou as posições que classificou como "radicais" de algumas centrais sindicais, mas lembrou que muitas vezes os parceiros sociais conseguem alcançar entendimentos.

"Sempre que começam estes processos há bastantes posturas radicais", começa por responder, e depois puxa a fita do tempo para lembrar um histórico de sucesso na concertação social. "O que é certo é que temos conseguido sempre acordos".

João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, que em resposta às ameaças de greve geral por parte das centrais sindicais responde: a CCP não negoceia sob pressão.

[artigo atualizado às 19h37 com declarações da CCP]