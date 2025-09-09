Alegre considera que Moedas revelou falta de liderança e de educação

O histórico socialista Manuel Alegre considerou esta terça-feira que o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, revelou falta de liderança perante o acidente com o elevador da Glória e também falta de educação nas críticas ao PS.

Em resposta aos jornalistas, à saída da Fundação Champalimaud, em Lisboa, Manuel Alegre, presidente honorário do PS, disse que se abstém de classificar a maneira como Carlos Moedas se referiu ao antigo ministro e dirigente do PS Jorge Coelho, já falecido, a propósito da queda da ponte de Entre-os-Rios em 2001.

O antigo candidato presidencial, que assistiu hoje à cerimónia de entrega do Prémio António Champalimaud de Visão 2025, foi questionado pela comunicação social à saída sobre o acidente da passada quarta-feira com o elevador da Glória, em Lisboa, que provocou 16 mortos e vários feridos com gravidade.

"Sinto-me de luto, como todos os lisboetas e todos os portugueses", começou por afirmar o histórico socialista.

Interrogado sobre a atuação do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel Alegre respondeu: "Não me tem parecido bem. Acho que ele não assumiu a liderança da situação tal como devia assumir".

Na sua opinião, Carlos Moedas "foi muito infeliz" nas referências que fez ao PS: "Acho que houve aí também um problema de má educação na maneira como fez a crítica à candidata do PS à Câmara do Lisboa [Alexandra Leitão]".

"E algo que me abstenho de classificar na maneira como se referiu a Jorge Coelho, que não está cá para se defender e que teve uma atitude muito nobre e muito digna quando se demitiu depois daquele acidente", acrescentou o antigo deputado e vice-presidente da Assembleia da República.