Alexandra Leitão acusa Moedas de se "esconder atrás" de Marcelo e Montenegro

Alexandra Leitão acusou Carlos Moedas de se "esconder atrás" de diversas figuras políticas, incluindo o Presidente da República e o primeiro-ministro, no caso do acidente com o Elevador da Glória, que provocou 16 mortes, na semana passada.

A candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal de Lisboa acusou, esta segunda-feira, o seu adversário das próximas autárquicas de inação. Em declarações na última noite à SIC Notícias, Alexandra Leitão reitera que "Carlos Moedas" se tem "escondido atrás do Presidente da República", que foi "muito claro quanto à responsabilidade política, seja qual for a forma de a efetivar".

"Ouvi com muito detalhe e muita atenção o Presidente da República", assegura a candidata, que acredita que Moedas também se escondeu "atrás do próprio primeiro-ministro".

"É o que se depreende da ida ao conselho de ministro. Não se percebe o que foi lá fazer", defende Leitão, que acrescenta que Moedas também se está a esconder politicamente "atrás do vice-presidente" e até "atrás do próprio presidente do conselho de administração da Carris".

No passado domingo, Alexandra Leitão candidata pela coligação PS/Livre/BE/PAN à Câmara de Lisboa nas próximas autárquicas, já tinha acusado o presidente da autarquia e recandidato, Carlos Moedas (PSD), de fazer "exercício de desculpabilização" sobre acidente no elevador da Glória.

"Carlos Moedas voltou ao ataque pessoal. Não sabe fazer política de outra forma. Quem o oiça acha que a primeira vítima do trágico acidente no Elevador da Glória foi ele próprio. Não foi. Foram os mortos, os feridos e as suas famílias", afirmou Alexandra Leitão, numa publicação na rede social X, em reação à entrevista do presidente da Câmara de Lisboa, também dada na SIC.

Em entrevista à SIC, a primeira dada a um órgão de comunicação social desde o acidente com o Elevador da Glória, que ocorreu na quarta-feira e causou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, o social-democrata Carlos Moedas criticou "a politização" da tragédia.

"Revolta-me muito ver que certos partidos políticos, de uma maneira direta, e outros dissimulados, como é o caso do PS de Lisboa [...] porque no fundo tem uma candidata que não vem pedir a minha demissão, mas encarrega todos os seus sicários e todos os seus apoiantes para vierem por trás como Pedro Nuno Santos como Brilhante Dias", declarou o presidente da Câmara de Lisboa.

O Elevador da Glória, recorde-se, é gerido pela Carris, empresa detida desde 2017 pela Câmara Municipal de Lisboa. Liga a Praça dos Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

O acidente provocou 16 mortos - cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês -, e ainda 22 feridos.

O Governo decretou um dia de luto nacional, que foi cumprido na quinta-feira, enquanto a Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal, entre quinta-feira e sábado.

A circulação pedonal na Calçada da Glória foi retomada esta segunda-feira à noite.