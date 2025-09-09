Montenegro diz a Xi Jinping que conta com "relação próxima" com Rússia para alcançar paz na Ucrânia

O primeiro-ministro português afirmou esta terça-feira, perante o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, que conta com a sua relação próxima com a Rússia para que seja possível "construir uma paz justa e duradoura" na Ucrânia.

No seu primeiro dia de visita oficial à China, Luís Montenegro fez estas declarações no início do encontro com o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, das quais os jornalistas só puderam gravar os primeiros três minutos.

"Não posso deixar de, em nome do Governo de Portugal, transmitir ao Sr. Presidente que contamos muito com o vosso contributo e a relação próxima que a China mantém com a Federação Russa para podermos, o mais rápido que seja possível, construir uma paz justa e duradoura na Ucrânia", afirmou.