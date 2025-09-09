Menu
Montenegro diz a Xi Jinping que conta com "relação próxima" com Rússia para alcançar paz na Ucrânia

09 set, 2025 - 05:16 • Lusa

O primeiro-ministro português afirma que a "a China tem um papel fundamental no contexto global e internacional".

O primeiro-ministro português afirmou esta terça-feira, perante o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, que conta com a sua relação próxima com a Rússia para que seja possível "construir uma paz justa e duradoura" na Ucrânia.

No seu primeiro dia de visita oficial à China, Luís Montenegro fez estas declarações no início do encontro com o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, das quais os jornalistas só puderam gravar os primeiros três minutos.

"Não posso deixar de, em nome do Governo de Portugal, transmitir ao Sr. Presidente que contamos muito com o vosso contributo e a relação próxima que a China mantém com a Federação Russa para podermos, o mais rápido que seja possível, construir uma paz justa e duradoura na Ucrânia", afirmou.

Poucos momentos depois, foi pedido à comunicação social que saísse da sala.

Antes, Montenegro sublinhou que, no contexto internacional, Portugal e a China tem mantido "em muitas ocasiões uma base de cooperação e de partilha de valores".

"A China tem um papel fundamental no contexto global e internacional, é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e nós esperamos o vosso contributo para podermos construir pontes entre povos, aproximar alguns daqueles que se encontram em conflito, promover a paz, promover o multilateralismo, promover o respeito pelos direitos humanos", afirmou.

