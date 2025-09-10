Parlamento chama Mário Centeno sobre nova sede do Banco de Portugal

O parlamento aprovou esta quarta-feira dois requerimentos do CDS-PP para ouvir o ainda governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, e para a disponibilização de documentos, ambos relacionados com a nova sede do banco central.

Em causa está a discussão e votação de requerimentos apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP ainda em julho, entretanto adiadas devido à interrupção dos trabalhos da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública durante o mês de agosto.

O primeiro requerimento pede uma audição, com caráter de urgência, de Mário Centeno sobre a nova sede, enquanto o segundo pede a disponibilização, pelo Banco de Portugal, de documentação sobre o projeto.

Os dois requerimentos foram hoje aprovados de forma unânime pelos partidos presentes na reunião ordinária da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública.

O jornal "online" Observador noticiou em 21 de julho, que o valor das futuras instalações será superior a 192 milhões de euros, pois o valor refere-se apenas às obras estruturais, estimando o jornal que o custo total possa subir para 235 milhões de euros.

O jornal noticiou ainda haver alertas de consultores do Banco de Portugal, designadamente sobre os licenciamentos e a eventual necessidade de avaliação de impacte ambiental na construção do parque de estacionamento.

A informação levou a instituição a reagir em resposta a questões da Lusa, dizendo que cumpre todas as normas no processo de compra do edifício.

Na discussão dos requerimentos, o líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio, disse que "mantém o caráter de urgência sobre este tema", uma vez que "o governador terá vinculado a instituição" com esta decisão, perto do fim do seu mandato.

"Entendemos que isto é uma matéria que necessita de esclarecimentos urgentes do governador do BdP", acrescentou Paulo Núncio, que defendeu que a reunião "deve ser agendada o mais rapidamente possível".

Em maio, o Banco de Portugal anunciou que assinou contrato com a Fidelidade para adquirir um edifício nos terrenos da antiga Feira Popular, em Entrecampos (Lisboa), para futuras instalações da instituição, pelo valor de 191,99 milhões de euros, e que a concretização final da transação deverá acontecer no final de 2027.