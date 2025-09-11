Duarte Pacheco. “Em vez de atacar o PS, Moedas devia ter liderado de imediato com medidas e ações”

O social-democrata Duarte Pacheco critica Carlos Moedas por não ter avançado rapidamente com medidas de resposta ao acidente do Elevador da Glória. O antigo deputado do PSD considera que essa seria a melhor forma de mostrar liderança em vez do ataque ao PS que marcou as primeiras entrevistas após o desastre.

“Na primeira entrevista que deu depois do que aconteceu, em vez de estar só a atacar o Partido Socialista ou a defender-se daqueles que pediam a sua demissão, devia ter apresentado de imediato medidas e ações que ia fazer: o tal fundo de compensação para as vítimas, se é o inquérito a todas as infraestruturas…Teria sido preferível avançar por esta via, mostrava liderança no processo, em vez de estar, pura e simplesmente, a reagir aos acontecimentos”, argumenta o comentador do programa “Casa Comum” da Renascença.

Duarte Pacheco reconhece que Carlos Moedas “não tem tido uma comunicação muito perfeita”, mas sustenta que os serviços públicos responderam bem à ocorrência. Sobre responsabilidades políticas, Pacheco defende a necessidade de aguardar o relatório definitivo para fazer o apuramento das responsabilidades políticas.

“O Estado falhou, mais uma vez. As pessoas partem do princípio de que quando utilizam um transporte público não têm uma tragédia. E neste momento, as pessoas perguntam-se se devem ou não utilizar o transporte porque o Estado falhou e essa imagem passou para os cidadãos. Agora vamos ver se a responsabilidade pode ou não pode ser assumida”, complementa o ex-parlamentar do PSD.

Moedas “desmoronou-se” neste acidente

No programa Casa Comum, a socialista Mariana Vieira da Silva acusa Carlos Moedas de não ter mostrado liderança na resposta ao acidente do Elevador da Glória. “Ser líder não é só fazer as partes boas das coisas. É assumir a totalidade das responsabilidades”, insiste a deputada do PS, que denuncia um comportamento padrão de Carlos Moedas que remonta à sua primeira candidatura ao município.

“Fala de subidas nos orçamentos de manutenção da Carris, que na verdade não são verdadeiras àquele nível, e ainda por cima não aconteceram neste tipo de transporte. Na campanha, também inventou que tinham morrido 20 e tal pessoas em ciclovias e era falso. [Moedas] sistematicamente apropria-se de decisões que não tomou. Esta relação com o combate político - que não parece estar à altura do cargo que Carlos Moedas ocupa - é permanente”, afirma Mariana Vieira da Silva na Renascença, que critica também as expressões usadas por Moedas para criticar o PS.

A antiga ministra diz que Moedas “sempre que é questionado sobre alguma coisa, parte para o ataque”, defendendo que a imagem do autarca se " desmoronou" neste acidente, causando danos ao candidato do PSD que dificilmente se apagam. “É sempre difícil de recuperar. Todos sabemos como é que estas coisas funcionam, uma vez levantado um caso, uma não-verdade, uma mentira, há uma espécie de incentivo para a procura de outras. E é isso que me parece que estamos a viver”, afirma a vice-presidente da bancada parlamentar do PS, que considera que cabe agora ao Partido Socialista “liderar as soluções”.

Duas semanas para mudar a imagem

Duarte Pacheco considera que Carlos Moedas esteve bem ao pedir a demissão de Fernando Medina no chamado “Russia Gate”. Duarte Pacheco evoca que, na altura, tratou-se de um procedimento ilegal por parte da autarquia. “Havia responsáveis autárquicos por esse ato, de um gabinete que até dependia diretamente do Presidente da Câmara. O expoente máximo dessa entidade tem que assumir essa responsabilidade e por isso ele pediu essa demissão”, recorda o antigo deputado do PSD.

O mesmo deve ocorrer, diz o ex-deputado do PSD, “se ficar provado que também houve, novamente, erros, atos ou omissões por parte de qualquer serviço de autarquia ou da empresa municipal que dependa da autarquia. Aí o presidente da câmara tem de assumir a sua responsabilidade até ao fim”.

O comentador do programa “Casa Comum” defende que se, nas próximas semanas, Moedas não travar a perceção de que há responsabilidades da autarquia, haverá uma penalização nas urnas para o presidente que se recandidata.

“Independentemente daquilo que dizem os relatórios, se passar uma perceção para a opinião pública - por incapacidade de Carlos Moedas e por eficácia da oposição - que há uma responsabilidade da autarquia por aquilo que aconteceu, não tenho dúvida nenhuma que ele será penalizado eleitoralmente. Agora vamos ver nas próximas duas semanas se ficará clarificada se essa perceção passa ou não passa”, afirma Duarte Pacheco que recomenda que Moedas apresente mais iniciativas de resposta ao acidente.

Duarte Pacheco considera que a campanha autárquica socialista foi relançada, uma vez que Alexandra Leitão “estava desaparecida em combate”, responsabilizando Moedas pelo ânimo que deu à campanha socialista. “ Ao apontar Alexandre Leitão naquela primeira entrevista como uma grande adversária, deu-lhe o palco que esta - e bem - também aproveita naturalmente.