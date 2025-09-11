​Marcelo em festival de hambúrgueres? Ventura assume lapso

“Eu tenho lapsos como toda a gente tem. Tive oportunidade de o ver ontem e de o corrigir, [mas] este lapso deriva do facto de o Presidente da República ter sido rei e mestre em viagens absolutamente desnecessárias à custa dos contribuintes”, atirou o líder do Chega.

O líder do Chega entendeu que Marcelo Rebelo de Sousa iria a uma festa dos hambúrgueres e criticou o chefe de Estado por este ponto na agenda de uma viagem paga pelos contribuintes portugueses.

O Presidente da República iniciou esta quinta-feira uma visita oficial, que inclui uma passagem pela iniciativa Bürgerfest, que traduzindo do alemão significa Festa dos Cidadãos.

Em causa está um vídeo que André Ventura gravou para criticar a viagem de Marcelo Rebelo de Sousa à Alemanha.

O líder do Chega, André Ventura , assume que se equivocou quando disse que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ia em visita oficial à Alemanha para participar num " festival de hambúrgueres" , em Berlim.

André Ventura diz que é humano e assume os seus erros. No entanto, reforça as críticas ao Presidente da República.

“Os políticos também erram, mas este erro é porque o Presidente da República tem feito o que nenhum fez, que é multiplicar-se em viagens à custa dos contribuintes”, salientou.

Na quarta-feira, André Ventura recorreu às redes sociais, depois de o Chega no parlamento ter votado contra a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa à Alemanha, para uma visita oficial, entre esta quinta-feira e sábado, a convite do seu homólogo alemão.

"O Parlamento aprovou a ida do Presidente da República à Alemanha para ir a um festival de hambúrgueres. À conta dos nossos impostos. Acham isto normal? Será que os portugueses não se revoltam?", lê-se numa mensagem publicada pelo presidente do Chega na rede social X.



Marcelo viu comentário de Ventura, mas não comenta

Em declarações aos jornalistas já em Berlim, o Presidente da República viu e registou as críticas de André Ventura, mas disse que não vai comentar.

"Vi isso. Acho que todos os portugueses viram, mas não vou comentar", sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado se o Chega devia pedir desculpa, o chefe de Estado diz que, por princípio, no estrangeiro não crítica a oposição.

"Não vou comentar por uma razão muito simples: quando estou no estrangeiro falo das boas coisas de Portugal, não estou a criticar Portugal. Não venho para o estrangeiro criticar Portugal, nem economia, nem finanças, nem Governo, nem oposição", referiu.

Nestas declarações em Berlim, o Presidente da República explica que foi convidado pelo seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier, para uma "visita de despedida". Marcelo Rebelo de Sousa termina o mandato no próximo ano.