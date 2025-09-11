Montenegro diz que imagem de Portugal "melhorou muito nos últimos anos"

"E a estabilidade que temos de ponto de vista financeiro e económico é um fator de qualidade . Vamos daqui sinceramente com muita esperança de que isto vai trazer benefícios", referiu, dizendo que a visita oficial que realizou, primeiro à China e, agora, ao Japão "está a correr muito bem".

Para o chefe do Governo, a maneira como Portugal é visto "melhorou muito nos últimos anos".

"Exatamente, tem de fazer corrida de fundo. E Portugal está muito bem cotado. Temos hoje razões para estar otimistas relativamente ao futuro ", assegurou o chefe do Governo.

O primeiro-ministro esteve alguns minutos à conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Domingos Castro, que recordou uma frase que lhe foi dita por Montenegro, de que, no Governo, teria de ser maratonista .

Luís Montenegro encontrou-se esta quinta-feira, na embaixada de Portugal em Tóquio, com alguns dos atletas que vão participar no Campeonato Mundial de Atletismo, no último ponto de agenda em Tóquio da visita oficial ao Japão, que termina na sexta-feira em Osaka.

O primeiro-ministro disse esta quinta-feira ter constatado, na sua visita à China e Japão, que "Portugal está muito bem cotado" e a imagem do país "melhorou muito nos últimos anos".

Luís Montenegro é primeiro-ministro desde abril de 2024, em dois executivos PSD/CDS-PP, sucedendo a oito anos de governação do PS liderados pelo atual presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Numa curta intervenção, Montenegro recordou que a sua visita ao Japão esteve prevista para maio, mas por "vicissitudes do calendário político" -- as eleições antecipadas na sequência da demissão do Governo --, foi reagendada para agora, coincidindo com a preparação destes atletas.

"Ainda bem que tenho esta oportunidade de vos desejar boa sorte e incentivar", afirmou, dizendo esperar que a bandeira de Portugal esteja "ao mais alto nível nos próximos dias".

Dizendo querer ser breve -- "não vieram cá para levar uma seca do primeiro-ministro" --, Montenegro aproveitou a oportunidade para reiterar a mensagem de que o atual Governo "é amigo do desporto".

"É um Governo que olha para a prática desportiva como um impulso ao desenvolvimento humano, que quer universalizar a prática do desporto (...) Mas para motivar o país para esta prática, e já agora também para cultivar o sentido de unidade nacional e de identidade nacional, nós precisamos daqueles que são exemplos para os outros. E vocês são esses", apontou.

O primeiro-ministro assegurou que "está em execução" a promessa de alargar os equipamentos para haver mais prática desportiva, "de apoiar as federações, de apoiar o Comité Olímpico e a participação nas grandes competições".

"É um projeto que está em curso e que é para manter e reforçar nos próximos anos. (...) O plano estratégico que estamos a desenvolver na área do desporto é, como eu gosto de dizer, de A a Z: sabe-se que para obter determinado resultado é preciso começar lá atrás, não desistir e cumprir todas as etapas até ao momento da glória de se ver içar na bandeira portuguesa", apelou.

No final, recebeu das mãos do antigo atleta Domingos Castro uma camisola autografa por toda a delegação.

A partir de sábado e durante mais de uma semana competirão 31 atletas lusos na capital do Japão, um máximo de sempre para Portugal.

A seleção é de 32 unidades, mais dois que a de Atenas1997, mas só 31 competirão, já que um deles vai ser suplente na estreante estafeta 4x400 metros.